Κακοκαιρία Ιανός: Με δομή κυκλώνα θα πλήξει τις ακτές - Σε ισχύ έκτακτα μέτρα και στην Αττική

Μέχρι και τα 7 μέτρα θα φτάσουν τα κύματα στα νησιά του κεντρικού Ιονίου και στα παράκτια τμήματα της δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Παρασκευής 18/09/2020, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ιανός», η οποία παίρνει τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού κυκλώνα.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (17/09) έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία να επηρεάζει τη δυτική Ελλάδα με κυριότερο στοιχείο προς το παρόν τους πολύ θυελλώδεις ανέμους 9 και τοπικά εντάσεως θύελλας 10 μποφόρ.

Το σύστημα έχει πλέον αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός Μεσογειακού Κυκλώνα και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες της Πέμπτης το κέντρο του είχε φτάσει τα 995 hPa με τάση να πέσει περισσότερο προς το βράδυ.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, κύριο Θοδωρή Κολυδά η πορεία του αλλάζει συνεχώς και φαίνεται ότι το κέντρο του δεν μπορεί να περάσει από την Πελοπόννησο και να κινηθεί ανατολικότερα. Γι’ αυτό το λόγο προτιμά να παραμείνει στα νερά του Ιονίου τα οποία το τροφοδοτούν με υγρασία και ενέργεια.

Η Αττική θα μπει σε πολύ έντονα φαινόμενα τη νύχτα της Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου και όχι από το απόγευμα της Παρασκευής όπου θα μπουν τα υπόλοιπα τμήματά της.

Σχετικά με την Εύβοια, ο κύριος Κολυδάς σημειώνει ότι οι πιθανότητες για πολύ έντονα φαινόμενα λιγοστεύουν καθώς όλο το σύστημα δείχνει την τάση να κινηθεί νοτιότερα.

Νέες ανακοινώσεις Χαρδαλιά για την κακοκαιρία Ιανός – Πού ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας

Ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας είναι σε απόλυτη επιφυλακή, δήλωσε πριν από λίγο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σημείωσε ότι «ενεργοποιούμε όλο τον μηχανισμό για να συνδράμουμε στα θέματα διαχείρισης του κινδύνου που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες».

Ενημέρωσε επίσης πως απαγορεύεται, από σήμερα 9 το βράδυ, για 24 ώρες, η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, οχημάτων με τρέιλερ και λεωφορείων κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας. Επισήμανε πως θα παραμείνει ανοικτή η Ολυμπία Οδός μέχρι να επαναξιολογηθεί αύριο το μεσημέρι.

Στο μεταξύ, τα πρώτα φαινόμενα της κακοκαιρίας έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται στη Ζάκυνθο και σταδιακά θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς με τους περιφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα προετοιμασίας για την κακοκαιρία που έρχεται, σε τοπικό επίπεδο και παράλληλα, ο υφυπουργός ζήτησε από τους περιφερειάρχες να επικοινωνούν άμεσα με την Πολιτική Προστασία για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής.

Οι συσκέψεις και επαφές θα γίνονται τακτικά, κάθε έξι ώρες ή και ενδιάμεσα, αν χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι οι περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας με εντολή Ν. Χαρδαλιά και απόφαση του ΓΓ Βασίλη Παπαγεωργίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς και Ζακύνθου.

Όπως επισημαίνεται από την ΓΓΠΠ η εν λόγω κήρυξη αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν στις παραπάνω περιοχές από την εκδήλωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη δοκιμάζονται από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» - Διακόπηκαν τα δρομολόγια από την Κυλλήνη

Στο μάτι του Μεσογειακού κυκλώνα "Ιανού", αναμένεται να μπουν τις επόμενες ώρες Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη, με τα πρώτα φαινόμενα να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.

Οι κάτοικοι των τριών νησιών του Ιονίου, βρίσκονται σε επιφυλακή, φοβούμενοι το "χτύπημα" του κυκλώνα. Γι' αυτό το λόγο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων εξέδωσε ανακοίνωση όπου προβαίνει σε "ισχυρή σύσταση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, για περιορισμό των μετακινήσεών τους σε όλη την επικράτεια του νησιού, από σήμερα Πέμπτη 17-9-2020 έως και αύριο Παρασκευή 18-9-2020 αργά τη νύχτα".

Οι πολύ δυνατές ριπές ανέμου έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους και ο "Ιανός" "χτυπά την πόρτα" των νησιών του Ιονίου αλλά της Ελλάδας.

Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλλονιά λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7, στο Ιόνιο 8 με 9 και τοπικά έως 10 μποφόρ.

Τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, αύριο Παρασκευή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν τα νησιά.

Πρόβλημα ηλεκτροδότησης

Προβλήματα μικρής κλίμακας με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν πολλά χωριά σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ, να διορθώνουν άμεσα τις βλάβες που δημιουργούνται. Το πιο μεγάλο πρόβλημα, μέχρι στιγμής, το αντιμετώπισε η Ιθάκη, εξαιτίας φωτιάς σε πυλώνα. Η βλάβη αποκαταστάθηκε μετά από περίπου μια ώρα.

Χωρίς συγκοινωνία

Δεμένα βρίσκονται τα πλοία στα λιμάνια των νησιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νότια Ιόνιο. Από τις 12 μεσημέρι της Πέμπτης, έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου το οποίο αναμένεται να ισχύσει έως και το απόγευμα της Παρασκευής.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη να μένουν αποκλεισμένα από την υπόλοιπη χώρα ελέω "Ιανού".

Σε επιφυλακή και η Κέρκυρα

Μέτρα προστασίας των πολιτών και αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων αποφασίστηκαν, το μεσημέρι, στην έκτακτη σύγκλιση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης , στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λευκάδας, Κέρκυρας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των κατά τόπους δήμων, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, Κέρκυρας και Παξών για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από την επικείμενη κακοκαιρία που φέρεται να προκαλέσει ο «μεσογειακός κυκλώνας» «Ιανός».

Στην έκτακτη αυτή σύγκλιση, που συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Μηλιώτης και στην οποία συμμετείχε και η περιφερειάρχης Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλο, αποφασίστηκε να γίνει ισχυρή σύσταση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης μέσω των Αντιπεριφερειαρχών και Δημάρχων, μετά από συνεννόηση με ΕΛ.ΑΣ. για περιορισμό των μετακινήσεών τους σε όλη την επικράτεια των νησιών, από σήμερα Πέμπτη 17 έως και αύριο το βράδυ, 18 Σεπτεμβρίου, να υπάρχουν μηχανήματα έργου έτοιμα για άμεση ανταπόκριση, από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Δήμων κάθε νησιού, να παραμείνουν για προληπτικούς λόγους κλειστά τα σχολεία αύριο σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, να ενημερωθούν οι πολίτες και οι ευπαθείς περιοχές των τοπικών κοινωνιών με την βοήθεια των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Δήμων, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εθελοντικών Ομάδων, να ενημερωθούν και ενεργοποιηθούν οι Εθελοντικές Ομάδες και να εφαρμοστούν τα σχέδια "ΔΑΡΔΑΝΟΣ" και "ΙΟΛΑΟΣ" από τις Υπηρεσίες ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, μετά από πρόταση της Περιφερειάρχη, υποβλήθηκε αίτημα ενεργοποίησης του τριψήφιου αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 για την ενημέρωση των πολιτών. Επίσης, ανάλογα αιτήματα στάλθηκαν προς την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών που θα προκληθούν από την επερχόμενη κακοκαιρία. Η κ. Κράτσα ζήτησε, παράλληλα, την ενημέρωση και ενεργοποίηση των Εθελοντικών Ομάδων, το ρόλο των οποίων χαρακτήρισε «σημαντικό» και τα μέλη τους «απαραίτητους και πολύτιμους εταίρους».

Από τη μεριά του ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Μηλιώτης, ζήτησε «να υπάρχει συντονισμός και συνεργασία με κοινό στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων μέσα από την εφαρμογή των συγκεκριμένων σχεδίων "ΔΑΡΔΑΝΟΣ" και "ΙΟΛΑΟΣ" για την αποτελεσματική προστασία του πολίτη, της ζωής και της περιουσίας του όπως και του περιβάλλοντος και δημόσιων χώρων. Επίσης, ζήτησε να αξιοποιηθεί και εξαντληθεί κάθε δυνατότητα στην κατεύθυνση της πλήρους αντιμετώπισης και επίλυσης κάθε προβλήματος που θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή».

Να σημειωθεί ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, «κηρύχθηκαν» από την Πολιτική Προστασία σε κατάσταση «ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας», ενώ αυτή την ώρα στην Κέρκυρα, που φέρεται να «γλιτώνει από το μάτι του κυκλώνα», σημειώνεται μικρή σε ένταση βροχόπτωση.

Την ίδια ώρα στη Λευκάδα ο δήμος φέρεται να είναι καθόλα έτοιμος, καθώς όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Χαράλαμπος Καλός «τα φαινόμενα της κακοκαιρίας που φέρνει μαζί του ο «Ιανός» φέρεται να πλήττουν κυρίως το Νότιο Ιόνιο, ενώ στο δήμο Λευκάδας είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, με συγκεκριμένα μέτρα που έχουμε προμηνήσει να λάβουμε, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που πιθανόν προκύψουν».

Οι πρώτες εικόνες από Ζάκυνθο και Ηλεία που πλήττονται από τον κυκλώνα

Ν. Χαρδαλιάς: Σε κατάσταση "ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας" περιοχές σε Δ. Ελλάδα-Πελοπόννησο που θα πλήξει ο "Ιανός"

Σε κατάσταση "ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας" έχουν κηρυχθεί οι περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου λόγω της έλευσης της κακοκαιρίας Ιανός, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη. Μέχρι το βράδυ θα υπάρξει εικόνα για Αττική και Κόρινθο, δηλαδή για το δεύτερο κύμα της πορείας της κακοκαιρίας, συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι "κατάσταση ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας" προβλέπεται από το νέο νόμο σε περίπτωση επαπειλούμενου σοβαρού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, είναι μια δύσκολη κατάσταση, πρόκειται για φαινόμενο με ιδιαίτερα στοιχεία.

Τελικά ο «Ιανός» ενισχύεται και αποκτά χαρακτηριστικά Μεσογειακού Κυκλώνα, σύμφωνα με το meteo

Ο «Ιανός», ο οποίος βρισκόταν σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Πελοποννήσου, έχει αρχίσει να ενισχύεται και να αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά Μεσογειακού Κυκλώνα (Medicane), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του «Ιανού» είναι περί τα 1.000 hPa και μέχρι το βράδυ αναμένεται να πέσει στα επίπεδα των 990 hPa, ενώ οι άνεμοι που τον συνοδεύουν, εκτιμήθηκαν από δορυφόρους στα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή περίπου οκτώ μποφόρ.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, ο «Ιανός» θα κινηθεί ενισχυόμενος προς το Κεντρικό Ιόνιο και τη ΒΔ Πελοπόννησο, όπου θα βρεθεί τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ωστόσο η τροχιά που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, παραμένει αβέβαιη, με πιθανότερο σενάριο να στραφεί νότια.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, είναι το Ιόνιο, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Στερεά, ενώ ηπιότερα άλλες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Πέραν των μεγάλων υψών βροχής, ο «Ιανός» θα συνοδεύεται από σποραδικές καταιγίδες, ανέμους που κατά τόπους θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας (άνω των δέκα μποφόρ) και πολύ μεγάλο κυματισμό στη θάλασσα.

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία Ιανός: Μακριά από αυτές τις ακτές

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιεί για ισχυρότατους ανέμους και υψηλό κυματισμό (μέχρι και έξι μέτρα) σε συγκεκριμένες περιοχές και συστήνει να μείνουμε… μακριά!

Αναφέρει χαρακτηριστικά:

“ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πολύ ισχυροί άνεμοι αλλά και πολύ υψηλός ο κυματισμός (4-6 μέτρα) την Παρασκευή στα στις ακτες νοτίων Επτανήσων, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου!

Μακριά από αυτές τις ακτές λοιπόν μέσα στη νύχτα και μέχρι περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής”.

Severe Weather: Ο Ιανός ίσως αποκτήσει ισχύ τυφώνα Κατηγορίας 1

Τα μάτια των Ευρωπαίων μετεωρολόγων, και όχι μόνο, έχουν εστιάσει στον Μεσογειακό -με τροπικά χαρακτηριστικά- κυκλώνα "Ιανό", που ανεβαίνει από το Λιβυκό Πέλαγος προς το κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος, στην περιοχή ανάμεσα στα νησιά του Ιονιού και τη Δυτική Πελοπόνησσο.

Μάλιστα, μετεωρολογικοι σταθμοί και ιστοσελίδες τοποθετούν τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα πολύ κοντά στο "μάτι" του κυκλώνα.

