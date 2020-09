Severe Weather: Ο Ιανός ίσως αποκτήσει ισχύ τυφώνα Κατηγορίας 1

Τα μάτια των Ευρωπαίων μετεωρολόγων, και όχι μόνο, έχουν εστιάσει στον Μεσογειακό -με τροπικά χαρακτηριστικά- κυκλώνα "Ιανό", που ανεβαίνει από το Λιβυκό Πέλαγος προς το κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος, στην περιοχή ανάμεσα στα νησιά του Ιονιού και τη Δυτική Πελοπόνησσο.

Μάλιστα, μετεωρολογικοι σταθμοί και ιστοσελίδες τοποθετούν τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα πολύ κοντά στο "μάτι" του κυκλώνα.

Recent satellite imagery shows the distinct eye now to #medicane named #Ianos in the Mediterranean, some model outputs suggest a risk for 200kmh winds out at sea before landfall to #Greece, islands such as Zante & Kefalonia could be close to the eye on arrival! #extremeweather pic.twitter.com/CLEZXcE0j0