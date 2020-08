Στάχτη και αποκαΐδια από τη φωτιά στις Μυκήνες. Σοκαριστικές εικόνες

Παγκόσμιας εμβέλειας ΜΜΕ έγραψαν για τη φωτιά στις Μυκήνες: Μεγάλη φωτιά στον τάφο του Αγαμέμνονα



Πολλά διεθνή ΜΜΕ έσπευσαν να αναρτήσουν στις ηλεκτρονικές τους σελίδες την είδηση για τη μεγάλη πυρκαγιά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, ενός από τους πιο εμβληματικούς ιστορικούς χώρους της χώρας μας.



Ο Guardian είχε τίτλο ""Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κοντά στον τάφο του Αγαμέμνονα στην Ελλάδα", ενώ περιείχε λεπτομερές ρεπορτάζ για την πορεία της φωτιάς, την ανακοίνωση του υπουργείο Πολιτισμού για τις επιπτώσεις της στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και για το ότι η χώρα μας κάθε χρόνο μαστίζεται από πολλές δασικές πυρκαγιές.

Wildfire breaks out near tomb of Agamemnon in Greece https://t.co/tbxVpL5quR



«Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στα ερείπια της τοποθεσίας των Μυκηνών της Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα ξεκίνησε το μεσημέρι κοντά στον τάφο του Αγαμέμνονα, βασιλιά κατά τον Τρωικό πόλεμο», αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.





The wildfire raging near the ruins of the Bronze Age site of #Mycenae in #Greece started at noon near the tomb of Agamemnon, king during the Trojan War https://t.co/XUZL6cIIoj pic.twitter.com/oNLbnYaMuW