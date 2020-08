Σεισμός 5,1 ρίχτερ αισθητός και στην Αθήνα πρωί Δευτέρας. Επίκεντρο κοντά στην Ύδρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Το επίκεντρο της δόνηση εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα 51 χλμ. νοτιοανατολικά της Υδρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν 5,7 Ρίχτερ και σημειώθηκε 120 χλμ νότια της Αθήνας, 56 χλμ νοτιοανατολικά της Ύδρας.

Το εστιακό του βάθος ήταν 80 χλμ.

