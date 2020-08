Εξαιρούνται τα ελληνικά τυριά από τους δασμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε προϊόντα της ΕΕ

Την εξαίρεση των ελληνικών τυριών από τους δασμούς που έχουν επιβληθεί σε γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την ικανοποίησή του για την απόφαση εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, σε μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα επίσης με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε παράλληλα την ιδιαίτερη σημασία που έχει η ελληνοαμερικανική συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα.

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση και το υπουργείο θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση την προσπάθεια να εξαιρεθούν όλα τα ελληνικά προϊόντα από δασμούς, με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών και των ελληνικών εταιρειών και να αναδειχθούν διεθνώς τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα.

Από τη πλευρά του ο Αμερικανός πρέσβης χαιρέτισε την εξαίρεση των ελληνικών προϊόντων από τη λίστα των δασμών και χαρακτήρισε την απόφαση μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσης των ΗΠΑ στις στρατηγικές σχέσεις της με την Ελλάδα και τους εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς που διατηρούν οι δύο χώρες.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «της σημερινής εξέλιξης έχει προηγηθεί η εξαίρεση του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς, καθώς και του ελληνικού κρασιού από τους αμερικανικούς δασμούς, γεγονός που δημιουργεί ένα εξαιρετικό συγκριτικό πλεονέκτημα υπέρ των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων στην ιδιαιτέρως σημαντική αμερικανική αγορά».

