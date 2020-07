Αδελφάκια πηδούν από ύψος 10 μέτρων για να σωθούν από πυρκαγιά

Δυο αδέλφια, ηλικίας μόλις 3 και 10 ετών, σώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας που διαμένουν, στην πόλη Γκρενόμπλ της νοτιοανατολικής Γαλλίας, όταν αποφάσισαν να πέσουν από το ανοιχτό παράθυρο του διαμερίσματος κι από ύψους περίπου 10 μέτρων από το έδαφος και... προσγειώθηκαν στα χέρια ανθρώπων που περίμεναν στο πεζοδρόμιο.



Τα δυο αδέρφια δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να έχουν εισπνεύσει καπνό και για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.



Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Two brothers, ages 3 and 10, were saved from an apartment fire in France when they dropped more than 30 feet from a window and were caught by neighbors below.⁣

The boys, along with 17 residents of the building, were treated for smoke inhalation. https://t.co/514nuIbT1O pic.twitter.com/xsCoKFuUH7