Στο φως απόρρητα έγγραφα για την Τουρκία: Έχει έτοιμο σχέδιο για εισβολή στην Ελλάδα

Σάλο προκαλεί αποκάλυψη ιστοσελίδας, η οποία φέρνει στο φως τα σχέδια που είχαν εκπονήσει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις για εισβολή στην Ελλάδα.

Το κείμενο που ανέβηκε στην ιστοσελίδα Nordic Monitor, έχει την υπογραφή του Abdullah Bozkurt, ενός Τούρκου δημοσιογράφου που είχε φέρει στη δημοσιότητα κάποια άλλα έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία υπήρχε σχέδιο της Άγκυρας για την απαγωγή των οκτώ Τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα του Nordic Monitor, όπου παρουσιάζονται και τα σχετικά έγγραφα, «το έγγραφο είχε συνταχθεί στις 13 Ιουνίου του 2014, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα ενημερώθηκε και οριστικοποιήθηκε εκείνη την ημερομηνία μετά από έλεγχο μιας παλαιότερης έκδοσης και πιθανότατα εξακολουθεί να είναι ενεργό».

Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα έγγραφα ανακαλύφθηκαν σε φάκελο για μία δικαστική υπόθεση του εισαγγελέα Serdar Coşkun.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι από αυτούς που στηρίζουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέπεσε σε ατόπημα, καθώς φέρεται να ξέχασε να αφαιρέσει τα διαβαθμισμένα έγγραφα προτού τα υποβάλει στο δικαστήριο.

