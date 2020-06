Αρνείται τα πάντα η 35χρονη με το βιτριόλι. Είχε δεύτερο προφίλ στο Facebook

Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών κρατείται η φερόμενη ως δράστις της επίθεσης με βιτριόλι κατά της 33χρονης Ιωάννας Π. Η 35χρονη γυναίκα την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Στο μεταξύ εντός της Κυριακής 14 Ιουνίου ο δικηγόρος της Σάκης Κεχαγιόγλου, πρόκειται να βρεθεί στην Ασφάλεια με σκοπό να μιλήσει μαζί της και να προετοιμάσουν τη γραμμή υπεράσπισης.



Το Σάββατο μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Κεχαγιόγλου είπε πως υπάρχει «άρνηση αντιμετωπίσεως της πραγματικότητας της υποθέσεως όταν αποστασιοποιείται πλήρως από την υπόθεση, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της, έστω και τη φυσική παρουσία στο χώρο, όταν αυτά τα ζητήματα έρχονται σε αντίθεση ή σε αντίφαση με στοιχειά της δικογραφίας μετά ο ρόλος του δικηγόρου δυσχεραίνεται πολύ. Βεβαίως, μπορώ να το εξηγήσω εξαιτίας του σοκ της συλλήψεως και των δύο πρώτων 24ωρων που ήταν εξαιρετικά δύσκολα για την ίδια. Ελπίζω όταν θα έχω επαφή μαζί της στη ΓΑΔΑ σε πιο ήρεμη κατάσταση να μπορέσω συνεργαστώ μαζί της γιατί τής είπα ότι με ενδιαφέρει η αλήθεια σε αυτή την υπόθεση, δεν με ενδιαφέρει να μειώσω κατά τι την ποινή που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει αν παραπεμφθεί και καταδικαστεί».



Ακόμη μιλώντας σε άλλη εκπομπή ο κ. Κεχαγιόγλου επεσήμανε ότι «τη Δευτέρα θα εισφερθούν από τις αστυνομικές αρχές καινούργια στοιχεία για την υπόθεση. Τότε μια απόλυτα αποδεκτή και εγκεκριμένη δικονομική τακτική είναι ο κατηγορούμενος να λάβει γνώση πρώτα όλων των στοιχείων που εισφέρονται εις γνώση του στη δικογραφία και μετά να απολογηθεί».



Από την άλλη πλευρά, πληροφορίες σκιαγραφούν το πώς η φερόμενη ως δράστις συνέχισε κανονικά τις κοινωνικές της δραστηριότητες τις ημέρες μετά την επίθεση. Μάλιστα όπως προέκυψε και από το προφίλ της στο Facebook, διασκέδαζε σε νυχτερινά μαγαζιά μαζί με φίλες της και κατά την παρουσία της εκεί έκανε check in στα social media. Συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου βρέθηκε σε γνωστό μπαρ - εστιατόριο του Πειραιά, γνωστοποιώντας το στο Facebook.

Είχε και δεύτερο προφίλ στο Facebook



Και δεύτερο προφίλ στο Facebook με ψεύτικο όνομα φαίνεται να είχε η 35χρονη γυναίκα. Μάλιστα το όνομα του λογαριασμού είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα που επικαλέστηκε όταν κάλεσε στην εταιρία ραδιοταξί. Από το κανονικό προφίλ που διατηρούσε έκάνε like στις φωτογραφίες της Ιωάννας Π. Ωστόσο σύμφωνα με το Star Channel, είχε και ένα δεύτερο προφίλ με το ψευδώνυμο «Κωνσταντίνα Χ». Αυτός ο λογαριασμός δεν εμφανίζεται στο προφίλ της Ιωάννας, ενώ δεν υπάρχει ούτε like αλλά ούτε σχόλιο. Μέσα από αυτό το προφίλ φαίνεται να παρακολουθούσε κυρίως τον σύντροφό της