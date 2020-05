Daily Mail: Ελπίδα για διακοπές στην Ελλάδα χωρίς 14ήμερη καραντίνα

Ελπίδα για καλοκαιρινές διακοπές καθώς η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προσφέρεται να παραιτηθεί του δικαιώματος για 14ήμερη καραντίνα για τους Βρετανούς τουρίστες", αναφέρει στον τίτλο της η βρετανική Daily Mail.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η οικονομία της Ελλάδας είναι υπό πίεση και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τουρίστες και έτσι σχεδιάζει να ξαναγεμίσει τις παραλίες και τα ξενοδοχεία.

Παραθέτει δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη ο οποίος -μιλώντας στο BBC- είπε ότι η χώρα θα παραιτηθεί από την παραπάνω απαίτηση για τους επισκέπτες, στην περίπτωση που ισχύσει το ίδιο και για τους Έλληνες που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα μπορεί να δώσει εγγυήσεις ασφάλειας στους ξένους επισκέπτες, ο κ. Θεοχάρης είπε συγκεκριμένα: "Ναι, είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Φυσικά η ζωή είναι ζωή και υπάρχει πάντα ένα στοιχείο κινδύνου. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό: Έχουμε κάνει ό, τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας, αναλαμβάνοντας νωρίς δράση και όχι απλώς αναλαμβάνοντας δράση για τον έλεγχο των μετακινήσεων κλπ, ώστε η εξάπλωση να είναι ελάχιστη. Το κάναμε αυτό. Αλλά ενισχύσαμε επίσης το σύστημα υγείας μας. Το εθνικό μας σύστημα υγείας είναι τώρα πολύ πιο ισχυρό από ό,τι υπήρξε ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία του. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αισθανόμαστε σίγουροι ότι έχουμε το σύστημα υγείας σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο".

To δημοσίευμα σημειώνεται ότι οι υπουργοί εξετάζουν τις "αεροπορικές γέφυρες" στο πλαίσο του κορονοϊού για να επιτρέψουν στους ταξιδιώτες να μετακινούνται μεταξύ χωρών χωρίς την ανάγκη καραντίνας όταν η επιδημία είναι υπό έλεγχο.

Σχετικά ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Grant Shapps είπε ότι από τον επόμενο μήνα στην Βρετανία θα καθιερωθεί 14ημερη καραντίνα σε όσους φτάνουν στην χώρα. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για τις χώρες που θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από το καθεστώς αυτό στο μέλλον αναφερόμενος στην ιδέα των "αεροπορικών γεφυρών".

Σύμφωνα με το δημοσίευμα χώρες με χαμηλά επίπεδα μόλυνσης όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ελλάδα θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποκλειστούν από τους σκληρούς κανόνες, που θα επιβληθούν.

