Κορονοϊός: Στην Ελλάδα 200.000 τεστ αντισωμάτων από τις ΗΠΑ

Επίσκεψη, στο υπουργείο Υγείας, που έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, πραγματοποίησε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ. Ο κ. Πάιατ συζήτησε με τον υπουργό υγείας Βασίλη Κικίλια και τον υφυπουργό Β. Κοντοζαμάνη τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε κορυφαίες εταιρείες του χώρου να επενδύσουν στην Ελλάδα, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις του ο υπουργός μετά το τέλος της συνάντησης.

"Η σημερινή συνάντηση έγινε με αφορμή τη συνεργασία των δύο κυβερνήσεων, που έφερε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα που θα έχει η χώρα μας να χρησιμοποιήσει τεστ αντισωμάτων μιας πολύ μεγάλης αμερικανικής εταιρείας, της Abbott, στην τεράστια μάχη που δίνουμε κι εμείς όπως και όλος ο κόσμος απέναντι στον κορονοϊό. Θα είμαστε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα πολύ υψηλής ευαισθησίας τεστ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την αμερικανική κυβέρνηση και φυσικά την πρεσβεία των ΗΠΑ, για τη βοήθεια και τη συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους επιστήμονές μας, να χρησιμοποιήσουν διαγνωστικά και επιδημιολογικά αυτά τα εργαλεία, για να προφυλάξουμε καλύτερα τους συμπολίτες μας" ανέφερε ο Β. Κικίλιας και πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα με δωρεές, για να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία με Μέσα Ατομικής Προστασίας και να έχουμε και τα κατάλληλα τεστ.

Από την πλευρά του ο κ. Πάιατ συνεχάρη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διαχειρίστηκε τόσο αποτελεσματικά αυτή την παγκόσμια πρόκληση της πανδημίας του κορονοϊού, όπως είπε. "Οι δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης έσωσαν ζωές, αλλά έκαναν επίσης και εξαιρετική δουλειά στο να βελτιώσουν τη διεθνή φήμη της Ελλάδας, σίγουρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αμερικανική κυβέρνηση. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον υπουργό κ. Κικίλια για την ηγεσία του σε αυτή την προσπάθεια, τον υφυπουργό του, αλλά και τις εκατοντάδες Έλληνες γιατρούς, εργαζόμενους σε νοσοκομεία, νοσηλευτές, οδηγούς ασθενοφόρων, που είναι οι ήρωες αυτής της ιστορίας τους τελευταίους μήνες. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή, κάτι που όλοι μας θα θυμόμαστε, αλλά νομίζω ότι όλοι μας στην πρεσβεία είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στην Ελλάδα αυτή τη χρονική στιγμή και αισθάνομαι δέος μπροστά στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ελληνικός τομέας υγείας".

Όπως είπε ο κ. Πάιατ, βρίσκεται σε στενή επαφή με τον Β. Κικίλια τις τελευταίες εβδομάδες, για μια πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται "με την ανταπόκριση της αμερικανικής κυβέρνησης, το ρόλο των αμερικανικών επιχειρήσεων, της αμερικανικής τεχνολογίας, αλλά και την ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης και συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια πρόκληση, γιατί είναι ξεκάθαρα μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί από κοινού. Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Abbott Corporation για τη στενή τους συνεργασία με το ελληνικό υπουργείο Υγείας. Η Abbott συμβολίζει την παγκόσμια τεχνολογική ηγεσία της αμερικανικής φαρμακευτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας της Υγείας. Αντικατοπτρίζει το καινοτόμο πνεύμα του αμερικανικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των μοναδικών ικανοτήτων που έχουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις".

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε και στον ανώτατο επιδημιολόγο των ΗΠΑ, Dr. Anthony Fauci, ο οποίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως μιας από τις χώρες που πραγματοποιούν δοκιμές του σκευάσματος Remdesivir της Gilead -όπως είπε- ως πιθανού φαρμάκου για τη θεραπεία του κορονοϊού.

"Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πρόσφερε ένα σημαντικότατο ποσό -τρία εκατομμύρια δολάρια- στο Πανεπιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης, για την έρευνα που πραγματοποιεί πάνω στην COVID-19" τόνισε ο πρέσβης και συνέχισε λέγοντας πως "υπάρχουν χιλιάδες ερευνητές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ που εργάζονται σε φαρμακευτικές εταιρείες παγκόσμιας ηγετικής κλάσης, στα κυβερνητικά και πανεπιστημιακά μας εργαστήρια, καθώς και σε εκατοντάδες διαφορετικές τοποθεσίες προκειμένου να βρουν σύντομα θεραπείες και εμβόλιο για την COVID-19.

Όπως προειδοποίησε ο Dr. Fauci πρόσφατα, η ώρα αυτής της λύσης δεν είναι σίγουρη, αλλά οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγάλες. Και γνωρίζω ότι η αμερικανική βιομηχανία, οι Αμερικανοί ερευνητές και οι πολυεθνικές μας εταιρίες, όπως η Abbott, η Pfizer που αυξάνει την παρουσία της στην Θεσσαλονίκη, η Abbvie που ήδη διατηρεί κέντρο κλινικών δοκιμών εδώ στην Αθήνα, θα έχουν ηγετική θέση στην προσπάθεια αυτή. Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις επανέρχονται υτην αγορά -πράγμα που συζήτησα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη χθες- και καθώς έρχεται η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, συμφωνούμε στη σημασία αξιόπιστων τεστ, ώστε οι αξιωματούχοι και οι επιστήμονές μας να μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν αποφάσεις στη βάση αξιόπιστων πληροφοριών για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία αυτή την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού.

Είμαι λοιπόν ενθουσιασμένος με την παράδοση 200.000 τεστ αντισωμάτων από την Abbott στο ελληνικό υπουργείο Υγείας. Για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή είναι μια εμπορική συμφωνία αλλά χρειάστηκε ιδιαίτερο συντονισμό μεταξύ του υπουργείου και της Abbott, και η Πρεσβεία με μεγάλη χαρά βοήθησε στη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας. Ελπίζουμε αυτή η παράδοση των τεστ να βοηθήσει την Ελλάδα αυτή την κρίσιμη επόμενη περίοδο της καταπολέμησης του ιού και της επαναφοράς της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας".

"Να είστε βέβαιοι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τη λύση αυτού του προβλήματος, θα το λύσουμε μαζί και θα προχωρήσουμε μπροστά ως σύμμαχοι και εξαιρετικά στενοί εταίροι", κατέληξε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Η ανάρτηση του κ. Πάιατ

Congratulations to Minister @VKikilias, @YpYgGr and the entire @PrimeMinisterGr team for their accomplishments in handling #COVID19. The world has taken notice and #Greece serves as an example. #ΜενουμεΑσφαλεις pic.twitter.com/QFia1Lceoq