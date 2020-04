Ελικόπτερο του ΝΑΤΟ έπεσε ανοιχτά της Κεφαλονιάς: Ενας νεκρός, 5 αγνοούμενοι

Ένα ελικόπτερο του ΝΑΤΟ κατέπεσε χθες Τετάρτη 29 Απριλίου, λίγο μετά τις 8 το βράδυ αφού είχε απογειωθεί από καναδική φρεγάτα. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας.

Έχει εντοπιστεί ένας νεκρός περίπου 20 ναυτικά μίλια εντός των ελληνικών υδάτων.Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε αγνοούμενους.

Έχουν εντοπιστεί συντρίμμια από ιταλικά και νατοϊκά πλοία που ερευνούν στο σημείο.

Με το πρώτο φως συνεχίζονται οι έρευνες 85 χλμ δυτικά της Κεφαλονιάς. Οι ιταλικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την έρευνα και διάσωση, ζήτησαν τη συνδρομή της Ελλάδας.

Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα, είχε απονηωθεί από τη φρεγάτα του Καναδά HMCS Fredericton (FFH 337) που ανήκει στη νατοϊκή δύναμη SNMG2, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα.

1/2 Developing situation regarding our CH-148 Cyclone, deployed onboard HMCS FREDERICTON, which is currently contributing to Op #REASSURANCE.

Contact was lost with the aircraft as it was participating in Allied exercises off the coast of Greece.