Στη Σάμο σήμερα ο Μηταράκης - Μετά τα επεισόδια στο ΚΥΤ

Στη Σάμο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, προκειμένου να επισκεφθεί το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού.

Μετά τα τελευταία εκτενή επεισόδια στο ΚΥΤ του νησιού, ο κ. Μηταράκης επισκέπτεται την περιοχή, ώστε να διαπιστώσει τις ζημιές, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί μετά τα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Κυριακής ο καταυλισμός προσφύγων τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καούν σκηνές και δέκα οικίσκοι. Το βράδυ ξεπήδησαν νέες εστίες φωτιάς με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια για να τις θέσουν υπό έλεγχο. Πολλοί πρόσφυγες έμειναν χωρίς καταφύγιο.

Το πρωί της Δευτέρας, ξέσπασε και νέα φωτιά, αυτή τη φορά στην πτέρυγα ανηλίκων στο κέντρο φιλοξενίας, ενώ συνεχίστηκαν τα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Νότης Μηταράκης είχε τηλεδιάσκεψη με τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι σχεδόν μηδενικές αφίξεις για το μήνα Απρίλιο, με τον κ. Μηταράκη να τονίζει χαρακτηριστικά ότι "η φύλαξη των εθνικών συνόρων είναι και παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης". Στη συνέχεια, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισήμανε την σημαντική επιτάχυνση που έχει σημειωθεί στις διαδικασίες ασύλου, με την έκδοση αποφάσεων τον Απρίλιο να ξεπερνά τις 16.000, όταν το 2019 ο μέσος όρος ήταν στα 4.000 αιτήματα ανά μήνα.

"Εκτός της αποσυμφόρησης των νησιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου θα σημάνει και την αναχώρηση όσων δικαιούνται άσυλο προς την ενδοχώρα, αλλά και την απέλαση όσων απορρίφθηκε η αίτησή τους" είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στις μεμονωμένες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών της ηπειρωτικής Ελλάδας μπροστά στο ενδεχόμενο φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων στην περιοχή τους, υπογραμμίζοντας ότι "ήρθε η ώρα να δείξουν αντανακλαστικά εθνικής αλληλεγγύης. Τα νησιά πρέπει να αποσυμφορηθούν άμεσα".

After the first fire was put down, a second one emerged during the night. Now there's another one, the situation is escalating in Vathy RIC. This is a consequence of the politics and living conditions #Refugeesgr face daily.#LeaveNoOneBehind#Europemustact



Situation now: pic.twitter.com/3M5ZoKT1rC