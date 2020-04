Σήκωνε χρήματα με κάρτα κλεμμένη

Δικογραφία σε βάρος 55χρονου για το αδίκημα της κλοπής, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου, αφού για μια βδομάδα χρησιμοποιούσε κάρτα ανάληψης χρημάτων που άνηκε σε ηλικιωμένο άτομο, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό από μηχάνημα Α.Τ.Μ.

