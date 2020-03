Άγριο ξύλο σε ακροδεξιό την ώρα που έκανε live streaming στη Μυτιλήνη

Ο ακροδεξιός ήρθε από την Ιρλανδία μαζί με όλα τα άλλα κουμάσια του φυράματος του που έφτασαν στη χώρα μας για να δημιουργήσουν μπάχαλο με τους μετανάστες. Πήγε φυσικά στη Μυτιλήνη όπως είχαν πάει και οι ακροδεξιοί Αυστριακοί πριν από λίγες ημέρες και σε κεντρικό δρόμο άρχισε από το κινητό του να κάνει live streaming.



Όμως ο λαός του νησιού δεν έχει ανάγκη από ξενόφερτα κατακάθια του είδους του και για κακή του τύχη ο φασίστας έπεσε επάνω σε μερικούς αντιφασίστες οι οποίοι τον «υποδέχτηκαν» στο νησί όχι με ανοιχτές αγκάλες αλλά όπως είχαν υποδεχτεί τους άλλους φασίστες πριν από λίγες ημέρες που έφτασαν εκεί.



Θυμίζουμε πως λίγες μέρες πριν είχαμε την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα εξαιτίας δημοσιευμάτων τα οποία αποκάλυπταν την έλευση Γερμανών και Αυστριακών νεοναζί στον Έβρο και τα νησιά.

In response & as a reminder that not an inch of space should be left to the murderous fascists .. @enough14 @dromografos



Irish #fascist @rowanwcroft, is currently visiting #Greece .. Anti-fascists, attacking him live on camera .. v/ @AIAIreland #AntiReport pic.twitter.com/APVBIODbWj