Ολλανδός δημοσιογράφος καταγγέλει αυτά που κάνουν οι Έλληνες σε πρόσφυγες και μετανάστες

Τη βάναυση αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα καταγγέλλει με ανάρτησή του στο twitter o Ολλανδός δημοσιογράφος του RTL, Olaf Koens.

«Όλοι ακούσαμε τις ιστορίες, τώρα υπάρχει και εικόνα. Αυτό κάνουν οι Έλληνες με πρόσφυγες και μετανάστες που διασχίζουν τα χερσαία σύνορα στο Pazarkule. Είναι ξυλοδαρμένοι, γδύνονται και έχουν χάσει τα χρήματα, τα χαρτιά και τα τηλέφωνά τους. Αφέθηκαν να επιστρέψουν στην Τουρκία με τα εσώρουχά τους» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ik hoorde de verhalen, nu is er beeld. Dit is wat de Grieken met vluchtelingen en migranten doen die de landgrens bij Pazarkule oversteken. Ze krijgen klappen, worden uitgekleed en zijn geld, papieren en telefoon kwijt. In onderbroek terug naar Turkije. pic.twitter.com/4vI4kcml9B