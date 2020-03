IStandWithGreece: Χιλιάδες μηνύματα αλληλεγγύης στην Ελλάδα στο twitter

Χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης προς την Ελλάδα αναρτούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα χρήστες του twitter απ' όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στη χώρα μας για το μεταναστευτικό και την ασφυκτική κατάσταση που δημιούργησε στην ελληνοτουρκική μεθόριο, αλλά και στα νησιά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα επεισόδια που σημειώνονται τα τελευταία 24ωρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου έχουν προκαλέσει την αντίδραση χιλιάδων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Ανεβάζουν βίντεο, φωτογραφίες και ρεπορτάζ μεγάλων μέσων ενημέρωσης που διαπιστώνουν ότι χιλιάδες μετανάστες οδηγήθηκαν στα σύνορα με την Ελλάδα λόγω της πολιτικής του Ερντογάν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως απόπειρα εισβολής στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα καυτηριάζουν την τουρκική στρατοχωροφυλακή που μοίραζε δακρυγόνα στους πρόσφυγες και παράλληλα έριχνε χημικά προς το ελληνικό έδαφος. Αναρίθμητες είναι οι αναρτήσεις που συνοδεύονται από βίντεο και δείχνουν τις απόπειρες μεταναστών να μπουν στην Ελλάδα, αλλά και από τα επεισόδια στα σύνορα, παράλληλα με τις αφίξεις μεταναστών με βάρκες στα νησία του Βορείου Αιγαίου. Πολλοί χρήστες μάλιστα, καυτηριάζουν στα σχόλιά τους τη στάση της Ευρώπης απέναντι στο πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δείχνει να μην κατανοεί ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και δικά της σύνορα και παράλληλα ότι η Ευρώπη συμπεριφέρεται σα να μην βλέπει τον εκβιασμό και την εργαλιοποίηση από τον Ερντογάν του μεταναστευτικού.

Σήμερα, Κυριακή, τα δύο πρώτα trends του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης είναι το #IStandWithGreece -που σημαίνει "στο πλευρό της Ελλάδας" και το #Greece_under_attack -"η Ελλάδα δέχεται επίθεση".

Χρήστες από όλο τον κόσμο με τα «τιτιβίσματά» τους εκφράζουν έτσι την αλληλεγγύη τους προς τη χώρα μας.

Bless them.

The rest of Europe needs to send reinforcements.

This is not just a Greek problem.#IStandWithGreece #SaveEurope https://t.co/BTWkZSXoFF