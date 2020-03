Τουρκική προβοκάτσια: Μιλάνε για νεκρό στα σύνορα του Έβρου! Κατηγορηματική διάψευση από την κυβέρνηση

Κατηγορηματικά διαψεύδει η ελληνική κυβέρνηση, μέσω ανάρτησης στο Twitter του Στέλιου Πέτσα, βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που παρουσιάζει υποτιθέμενο θάνατο μετανάστη στα ελληνοτουρκικά σύνορα.



Με tweet στα αγγλικά, ο κ. Πέτσας αναφέρει ότι πρόκειται για fake news και καλεί τα άπαντες να χρησιμοποιούν με προσοχή πληροφορίες που μπορεί να είναι τουρκική προπαγάνδα.



«Το βίντεο που δείχνει θύμα στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι ψευδής είδηση. Καλούμε τους πάντες να δείξουν προσοχή όταν αναμεταδίδουν νέα που προωθούν την Τουρκική Προπαγάνδα».

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχει ένας νεκρός μετανάστης στα σύνορα του Έβρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, “ο μετανάστης πυροβολήθηκε στην πλάτη από Έλληνα στρατιώτη και έπεσε νεκρός”.

This is the first reported death among migrants trying to cross from Turkey to Greece.



