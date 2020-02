Πήγε στην παραλία και βρήκε μισό εκατομμύριο αχνιστά καλομαγειρεμένα μύδια

Μισό εκατομμύριο μύδια βρέθηκαν «καλομαγειρεμένα» σε ασυνήθιστα ζεστά νερά παραλίας της Νέας Ζηλανδίας ένα φαινόμενο που οι ειδικοί περιβαλλοντολόγοι «χρεώνουν» στην κλιματική αλλαγή.

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η dailymail τα νεκρά μαλάκια βρέθηκαν από έναν άνδρα από το Όκλαντ λίγες μέρες νωρίτερα σε παραλία που βρίσκεται στο βορειότερο άκρο του North Island.

Half a million mussels were effectively cooked in unusually warm waters on the New Zealand coast in a massive 'die-off' that marine experts have linked to climate change

Στη φωτογραφία φάινεται ο έκπληκτος άνδρας να περπαταέι μέσα σε μία πισίνα με νεκρά μύδια που του φτάνει μέχρι το γόνατο.

The dead molluscs littered rock pools

Ο καθηγητής Chris Battershill, ειδικός στη θαλάσσια ζωή και οικολόγος είπε ότι υπήρξε παρόμοιο φαινόμενο πριν λίγα χρόνια και με άλλα μαλάκια όπως στρείδια. Βασικοί υπάιτιοι του φαινομένου είναι οι πολύ ζεστές συνθήκες με μεγάλη ηλιοφάνεια και στάσιμα νερά σε εκτεταμένη χρονική διάρκεια.

