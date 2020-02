Έλληνας βρίζει αστυνομικό στο Λονδίνο κι εκείνος του απαντά στα ελληνικά!

Ένα ιδιαίτερα αστείο περιστατικό με πρωταγωνιστές έναν νεαρό Έλληνα και έναν άνδρα της βρετανικής αστυνομίας έχει κατακλύσει το διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.



Ο νεαρός Έλληνας βρήκε την ευκαιρία να τα βάλει με Βρετανό αστυνομικό εκ του ασφαλούς, δηλαδή βρίζοντάς τον στα ελληνικά…



Όταν ξεκινάει το βίντεο ακούγεται κάποιος άλλος να λέει: «Δεν θα μου κάνουν τίποτα, στ’ α@@@@α μου»



Στη συνέχεια ο πρωταγωνιστής λέει στα αγγλικά: «We are here with the British Police, the best in the world» («Είμαστε εδώ με τη βρετανική αστυνομία, την καλύτερη του κόσμου»), και προσθέτει στη μητρική του με ύφος ιδιαίτερα σκληρές λέξεις.



Στη συνέχεια γυρίζει σε έναν αστυνομικό που καθόταν πίσω του ρωτώντας τον «Υou know?»



Ωστόσο, οι τύποι είχαν υπολογίσει χωρίς τον ξενοδόχο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο νεαρός αστυνομικός. Αυτός πλησιάζει τσαντισμένος και ρωτάει σε άπταιστα ελληνικά: «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;».



Στο σημείο αυτό το «αστείο» των Ελλήνων έλαβε τέλος. Ο πρωταγωνιστής παγώνει, κατεβάζει το κινητό και κλείνει την κάμερα. Μάλλον την επόμενη φορά που θα σκεφτεί να κάνει τον «επαναστάτη» εκ του ασφαλούς θα το σκεφτεί διπλά…