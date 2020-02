Μυτιλήνη: Στους δρόμους 2.000 πρόσφυγες - Επεισόδια και χημικά έξω από τη Μόρια

Σε εξέλιξη είναι επεισόδια στη Μυτιλήνη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να συγκρούονται με πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν ανάψει φωτιές. Η Αστυνομία χρησιμοποιεί κρότου - λάμψης και χημικά.

Η κατάσταση είναι αποπνικτική και οι ΜΚΟ εκκενώνουν τον καταυλισμό στο Καρά - Τεπέ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν πορεία από τη Μόρια να φτάσει στην πόλη, όμως περίπου 500 διαδηλωτές διέφυγαν από τα στενά και βρέθηκαν στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, ενώ άλλοι 1500 έχουν μπλοκαριστεί από διμοιρίες των ΜΑΤ έξω από παλαιοπωλείο.

Ωστόσο, κάποιοι ξέφυγαν από τον αστυνομικό κλοιό και έφτασαν στην προκυμαία όπου συνεχίζουν την πορεία τους με πανό.

Νωρίτερα διαδηλωτές άναψαν φωτιές σε χωράφια πλησίον της ΔΕΗ, ενώ έγινε ρίψη δακρυγόνων.

Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 2.000 πρόσφυγες στη διαμαρτυρία στο ύψος της ΔΕΗ, πολλοί εκ των οποίων ξεφεύγουν ακόμα και από τα χωράφια για να μην τους σταματήσουν στον κεντρικό δρόμο.

Police throwing teargas at people trying to get through the village. #recugeesgr among them kids! pic.twitter.com/F3aHnpTMFx

People breaking through olive grove fields close to Moria, after police blocked them from going to the port town of Mytilini to protest. Heavy use of tear gas, among the protesters many families. #Live pic.twitter.com/haYzgF9mS6