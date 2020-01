Σεισμός, πρωί Τρίτης, ιδιαίτερα αισθητός στην Αταλάντη

Σεισμός ιδιαίτερα αισθητός στην Αταλάντη και τις γύρω περιοχές. Στα 14 χιλιόμετρα το εστιακό του βάθος



Σεισμός που σημειώθηκε στις 09.27 το πρωί, 15 χιλιόμετρα δυτικά της Αταλάντης, προκάλεσε αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει ζημιές και τραυματισμούς.



Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος, 14,3 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και εμφανίζονται καθησυχαστικοί.



Δύο ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα το επίκεντρο είναι στην κεντρική Ζάκυνθο, στο Γαλάρο και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 15 χιλιόμετρα δυτικά της Αταλάντης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,3 χλμ.

Felt #earthquake (#σεισμός) M3.8 strikes 44 km SE of #Lamía (#Greece) 20 min ago. Please report to: https://t.co/9Dpcw7vM69 pic.twitter.com/04db2wx5ml