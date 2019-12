Με ελληνική συμμετοχή η Εβδομάδα Ειρήνης στον ΟΗΕ

Σημαντικές ομιλίες από τους εκπροσώπους της ελληνικής αποστολής στην Εβδομάδα Ειρήνης (Peace Week) του ΟΗΕ.

Tις πρώτες ηµέρες του Νοεµβρίου και συγκεκριµένα από τις 4 έως τις 8 Νοεµβρίου, ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), η κυβέρνηση της Ελβετίας, το Graduate Institute of International & Development Studies και η Peace Building Platform διοργάνωσαν την Εβδοµάδα Ειρήνης (Peace Week), που αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός, συνιστώντας ένα παγκόσµιο δίκτυο κυβερνήσεων, διεθνών οργανισµών, θεσµών, ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και µη κυβερνητικών οργανισµών µε στόχο την προώθηση της ειρήνης, της ανοικοδόµησης κρατών και της επίλυσης συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων (ΕΟΠΕ), µε Πρόεδρο τον κ. Συµεών Σιδηρόπουλο, για µια ακόµη φορά συνδιοργάνωσε µε τους ως άνω φορείς σηµαντική κλειστή συζήτηση µε θέµα: «Η συνεισφορά των θεσµών υγείας στην ειρήνη» (Health Institutions as contributors to Peace). Η ελληνική αποστολή που πλαισίωσε τον ΕΟΠΕ απαρτιζόταν από τον Οµιλο Ιατρικού Αθηνών και τα Πανεπιστήµια Πειραιώς και Πελοποννήσου.

Συµµετείχαν ως κεντρικοί οµιλητές ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ιατρικού Αθηνών Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, η Ιατρός Ενδοκρινολόγος Δρ Παρή Ράπτη (επίτιµο µέλος του ΕΟΠΕ και υπεύθυνη για τα θέµατα υγείας και πολιτισµού για τον ΟΗΕ του Ελληνικού Οργανισµού Πολιτικών Επιστηµών), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονοµικών της Υγείας Δρ Αθανάσιος Βοζίκης, η κυρία Ιρις Ευθυµίου Egleton, Πρόεδρος Διεπιστηµονικής Επιτροπής ΕΟΠΕ, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Δρ Κυριάκος Σουλιώτης. Τον συντονισµό της συζήτησης ανέλαβε ο Δρ Αθανάσιος Βοζίκης.

Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν από την ελληνική αποστολή εντυπωσίασαν και προκάλεσαν τεράστιο ενδιαφέρον. Η έναρξη της συζήτησης έγινε από τον κ. Βασίλη Αποστολόπουλο, διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, µε θέµα «Athens Medical Group’s contribution to peace building through healthcare». Ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος έκανε µια ιστορική αναφορά για τις ενέργειες και τη σηµαντική συνεισφορά του Οµίλου του Ιατρικού Αθηνών σε ειρηνευτικές διαδικασίες διαχρονικά, καθώς και για τη συµβολή στην περίθαλψη µεγάλου αριθµού ανθρώπων από τον Οµιλο, προερχόµενων από πολεµικές συρράξεις της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

Η συνεισφορά των θεσµών υγείας στην ειρήνη

Το θέµα που ανέπτυξε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αθανάσιος Βοζίκης αφορούσε τη συνεισφορά του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στην αποκατάσταση και διατήρηση της ειρήνης µέσα από τις δράσεις του. Στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραµµα του ΠΟΥ «Health as a Bridge for Peace», του οποίου αποστολή είναι η παρέµβαση ειδικά εκπαιδευµένου προσωπικού σε περιοχές που έχουν πληγεί από εντάσεις για την κάλυψη ιατρικών αναγκών και την αναστήλωση του συστήµατος υγείας, προκειµένου να επανέλθει η κοινωνική συνοχή.

Σύµφωνα µε τον ορισµό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (1946), η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Ετσι, η έννοια της υγείας δεν αποδίδεται µόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον, η οικονοµία, η εργασία κ.ά.

Η Ιατρός Δρ Παρή Ράπτη αναφέρθηκε στη διερεύνηση του πως οι γυναίκες συµµετέχουν στη θεµελίωση και αποκατάσταση της ειρήνης και άλλων ανθρωπιστικών θεµάτων, κάνοντας ταυτόχρονα και µια ιστορική αναδροµή για γυναίκες που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο µέσω της επιστηµονικής ή µη ιδιότητάς τους στην ειρήνη. «Η ειρήνη αποτελεί φυσική κατάσταση στη ζωή του ανθρώπου, κατά την οποία οι σχέσεις λειτουργούν αρµονικά και χωρίς βίαιες αντιπαραθέσεις. Είναι πιθανά µια έννοια ή συµπεριφορά όπου λείπει η εχθρικότητα, η σύγκρουση και η βία µεταξύ ατόµων, οµάδων ή και κρατών. Οµως, οι θεσµοί δεν είναι οι µόνοι οι οποίοι έχουν καθοριστικό και σηµαντικό ρόλο στην προώθηση, διατήρηση, επίτευξη της ειρήνης και στην επίλυση των συγκρούσεων», σηµείωσε η Δρ Παρή Ράπτη. «Κάθε άτοµο έχει τη δυνατότητα της παρέµβασής του και µπορεί να υποστηρίξει ενεργά την επίτευξη της ειρήνης και να εργαστεί γι’ αυτήν, για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ευζωία. Οι γυναίκες έχουν ιστορικά εργαστεί για την επίτευξη της υγείας και της ειρήνης µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές θέσεις, σαν µητέρες ή σαν πολίτες, σαν επιστήµονες και -µέσω του χώρου της υγείας- σαν γιατροί, χειρουργοί, νοσηλευτές και µε άλλες δραστηριότητες ιατρικής φροντίδας. Αν κοιτάξουµε πίσω στην αρχαιότητα, η πρώτη γυναίκα που λειτούργησε σαν γιατρός αναφέρεται η Αγνοδίκη και η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να εγγραφεί σαν ιατρός στο κολέγιο ιατρών στο Λονδίνο στα µέσα του 16ου αιώνα ήταν η Elisabeth Garret Anderson. Παρ’ όλα αυτά, για τα επόµενα χρόνια δεν ήταν εύκολα αποδεκτό για τις γυναίκες να µελετήσουν και να εξασκήσουν την ιατρική. Το καίριο ιστορικό σηµείο όπου ο ρόλος τους στην ιατρική και στην ειρήνη αναγνωρίστηκε ήταν ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος. Παράδειγµα που “ακτινοβόλησε” σώζοντας πάνω από 1.000.000 στρατιώτες µε τα επιστηµονικά επιτεύγµατα, αλλά και την προσωπική συµµετοχή, ήταν η Marie Curie», προσέθεσε στην οµιλία της. Ακολούθησαν οι οµιλίες του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κυριάκου Σουλιώτη µε θέµα «Promoting Democracy through Health Institutions» και της κυρίας Ιριδος Ευθυµίου-Egleton «Peace building through Health, and humanitarian objectives».

Τις οµιλίες και τις προτάσεις της ελληνικής αποστολής παρακολούθησαν και συµµετείχαν σε αυτές πολλοί φορείς και επιστήµονες από διάφορες εθνικότητες. Ενεργή συµµετοχή είχε η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωµένα Εθνη µε εκπροσώπους της. Η συνεισφορά των απόψεων του Ελληνικού Οργανισµού Πολιτικών Επιστηµόνων στο GPW Γενεύη Εβδοµάδα Ειρήνης ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Η παρουσία του ΕΟΠΕ στον ΟΗΕ είναι συστηµατική και απολύτως ενεργή, καθώς φέρει Συµβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC), είναι συνδεδεµένος οργανισµός µε το τµήµα Παγκόσµιας Επικοινωνίας του ΟΗΕ (DGC) και -το πιο σηµαντικό- αποτελεί µέλος της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του ΟΗΕ, µοναδικός οργανισµός από την Ελλάδα (United Nations Academic Impact). Τέλος, αποτελεί µέλος της Διεθνούς Ενώσεως Πολιτικής Επιστήµης (IPSA).

