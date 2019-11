Ισχυρός σεισμός 5,8 ή 6,1 στα Κύθηρα με μεγάλο βάθος. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνη της Αλβανίας

Μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε τον ελλαδικό χώρο το πρωί της Τετάρτης.Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα που μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στα Κύθηρα και το μέγεθός του ήταν 5,8 Ρίχτερ.

Σεισμός ML 6.1, 27/11 09:23, βάθος 70 χλμ, 21 χλμ Ν από Αντικύθηρα (Πηγή: GEIN, NOA) #seismos #σεισμος - https://t.co/d0GW5NxDV8 pic.twitter.com/HJqnY1BaHd

— EQGR (@eqgr) November 27, 2019

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.24 π.μ. 66χλμ νοτιοανατολικά των Κυθήρων, δηλαδή κοντά στην Κρήτη και στα Χανιά και είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ (αρχικά είχε δοθεί εκτίμηση 5,8 Ρίχτερ αλλά αναθεωρήθηκε επί τα χείρω). Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο ανέφερε εξ αρχής ότι ο σεισμός ήταν 6 Ρίχτερ. Σε κάθε περίπτωση, η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή σε όλη τη νότια Ελλάδα, μέχρι και στην Αττική. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αντικυθήρων και Κρήτης, με εστιακό βάθος 30 χλμ. O Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, είπε στον ΣΚΑΪ ότι ο σεισμός βρίσκεται πάνω στο «ελληνικό τόξο» (από το Ιόνιο ως το Αιγαίο) και πως καθώς σημειώθηκε σε ενδιάμεσο βάθος, «συνήθως δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερη σεισμική ακολουθία». «Αυτή η περιοχή θα μπορούσε να δώσει πολύ μεγαλύτερο σεισμό» τόνισε ο κ. Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας, ο οποίος επέμεινε ότι η δόνηση δεν σχετίζεται με τον μεγάλο και φονικό σεισμό που χτύπησε την Αλβανία (εδώ). Τον περασμένο Ιούλιο μια αντίστοιχων χαρακτηριστικών μεγάλη δόνηση είχε πλήξει τη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ηρακλείου

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Χουλιάρα ο ισχυρός σεισμός που ταρακούνησε τα Κύθηρα και την Κρήτη και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είχε επίκεντρο 26 χλμ. νότια των Αντικυθήρων.



Ο σεισμολόγος ανέφερε ότι ήταν σεισμός βάθους καθώς είχε μεγάλο εστιακό και υποθαλάσσιο βάθος. Στο αν είχε σχέση με τον χθεσινό μεγάλο σεισμό της Αλβανίας ο κ. Χουλιάρας σχολίασε κατηγορηματικά «όχι».



Τέλος ήταν καθησυχαστικός λέγοντας ότι «οι σεισμοί βάθους σπάνια προκαλούν ζημιές και δεν παράγουν μετασεισμικές ακολουθίες»





Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.24 π.μ. 66χλμ νοτιοανατολικά των Κυθήρων, δηλαδή κοντά στην Κρήτη και στα Χανιά και είχε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6 Ρίχτερ! Σε κάθε περίπτωση η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε αισθητή σε όλη τη νότια Ελλάδα, μέχρι και στην Αττική. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο με εστιακό βάθος 30 χλμ.

O Ευθύμιος Λέκκας είπε ότι ο σεισμός βρίσκεται πάνω στο τόξο και ότι καθώς σημειώθηκε σε ενδιάμεσο βάθος, «συνήθως δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερη σεισμική ακολουθία». «Αυτή η περιοχή θα μπορούσε να δώσει πολύ μεγαλύτερο σεισμό» τόνισε ο κ. Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

M6.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LuVWPNVPdf