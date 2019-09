Ο Ιωακείμ νίκησε το σύνδρομο Down, μιλά 4 γλώσσες και ξέρει 3 μουσικά όργανα

Πόσο συχνά συναντάει κανείς ένα παιδί με σύνδρομο Down να ξέρει άπταιστα 4 γλώσσες, να παίζει 3 μουσικά όργανα και να θέλει να γίνει επιστήμονας;



Καθόλου συχνά θα πει κανείς, ειδικά στην Ελλάδα όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή προκειμένου να βοηθηθούν παιδιά τα οποία έχουν μία διαφορετικότητα όπως είναι το σύνδρομο Down.



Η Κατερίνα Φροσύνη γέννησε πριν από 27 χρόνια το τέταρτο παιδί της, που γνώριζε πως είχε σύνδρομο Down, ωστόσο με τον άντρα της αποφάσισαν να το κρατήσουν και να το μεγαλώσουν μαζί με τους άλλους 3 αδελφούς του.



Έως τα 4 του χρόνια, ο Ιωακείμ όχι μόνο δεν μιλούσε αλλά δεν μπορούσε να σταθεί και όρθιος. Ώσπου κάποιος μίλησε στους γονείς του σχετικά με το πρόγραμμα του ινστιτούτου «Glen Doman» στην Αμερική.



Οι γονείς του πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμαθαν τα πάντα αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα το οποίο τελικά χάρισε στον μικρό γιο τους μία καινούργια ζωή. Ο 27χρονος Ιωακείμ μπορεί να μην τελείωσε τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, ωστόσο ήδη εργάζεται στο λογιστικό γραφείο του πατέρα του και έχει μία φυσιολογική ζωή.



Μάλιστα, μαζί με τη μητέρα του έγραψαν βιβλίο με τίτλο «Είμαι ο Ιωακείμ… Μάθετε πώς ξεπέρασα το σύνδρομο Down» με το οποίο έχουν ήδη βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες να αντιμετωπίσουν σωστά την κατάσταση, προκειμένου παιδιά τα οποία πάσχουν από το σύνδρομο να αποκτήσουν μία φυσιολογική ζωή όπως όλα τα υπόλοιπα.



Πηγή: citypatras.gr