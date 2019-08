Φουντώνουν ξανά οι προσφυγικές ροές - 5.608 οι μετανάστες στη χώρα μας μόνο τον Ιούλιο

Αναζωπυρώνεται η κρίση με τις αυξημένες προσφυγικές ροές στη χώρα μας; Σε 5.608 ανέρχονται οι παράτυποι πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στην Ελλάδα μόνο τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα το λιμενικό.

Σύμφωνα μάλιστα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ πάνω από 22.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται σήμερα στα ελληνικά νησιά μετά από εβδομάδες εντατικών αφίξεων.

«Παρατηρούμε μια αύξηση των αφίξεων το φετινό καλοκαίρι, κυρίως στη Λέσβο αλλά και στην περιοχή των Δωδεκανήσων, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων νησιών όπως η Σύμη, το Φαρμακονήσι και το Καστελόριζο. Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων από την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας (Μάρτιος 2016), κάτι που συνέπεσε με τις εκλογές και την ανάδειξη νέας κυβέρνησης» τονίζει σε συνέντευξή του στη Ροδιακή ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα Φιλίπ Λεκλέρκ.

«O πληθυσμός των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου ξεπερνά αυτή τη στιγμή τις 21.000. Η συντριπτική πλειονότητα – τρεις στους τέσσερις – βρίσκονται στα πέντε ΚΥΤ, που έχουν συνολική χωρητικότητα μόνο 5.400 θέσεων» τονίζει.

Τον Ιούλιο το λιμενικό διαχειρίστηκε 208 περιστατικά παράτυπης εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα, με 5.608 αλλοδαπούς, και 77 περιστατικά παράτυπης εξόδου μεταναστών προς κάποια χώρα της ΕΕ, με 358 αλλοδαπούς.

Επίσης οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά 32 διακινητών και στην κατάσχεση 50 σκαφών και 4 οχημάτων. Κατασχέθηκαν 109 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στο μεταξύ, στη σύλληψη 19 αλλοδαπών για κατοχή εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας, με σκοπό την παραπλάνηση των Αρχών και μετάβασή τους στην ενδοχώρα με πλοίο, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χίο.

Εξάλλου, 11 αλλοδαποί συνελήφθησαν κατά την επιβίβασή τους σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τον λιμένα Πειραιά, και ακόμα οχτώ στη Χερσαία Ζώνη του λιμανιού.

