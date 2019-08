Φωτιά - Εύβοια: Συγκλονιστική εικόνα της φωτιάς όπως τη βλέπει ο πιλότος μέσα το καναντέρ

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στο Τwitter και είναι συγκλονιστική. Εχει τραβηχτεί μέσα από το κόκπιτ του πιλότου ενός αεροσκάφους καναντέρ, την ώρα που πετάει πάνω από τη φωτιά στην Εύβοια.

Ολο το τοπίο φλέγεται και το αεροπλάνο κινείται ακριβώς πάνω από την φωτιά που συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στην Εύβοια. Βλέποντας την φωτογραφία νιώθεις την αδρεναλίνη του πιλότου και την δυσκολία του επαγγέλματός του. Νομίζεις ότι νιώθεις ακόμα και την υψηλή θερμοκρασία που θα υπάρχει μέσα στην καμπίνα αφού προσεγγίζει την φωτιά σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων.

Την απίστευτη φωτογραφία δημοσίευσε η χρήστης του twitter Rut Erdelyi που χρησιμοποίησε φωτογραφία που έβγαλε ο Γ. Βουτυράς.

Respect to all the brave #firefighters in #Greece! Glad to hear @eu_echo is mobilising #rescEU capacities to support their fight with the fires. #EUSavesLives #FireSeason2019 #WildFire (foto by courtesy of G.Voutyras) pic.twitter.com/X29vC4cAQQ