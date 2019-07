Ισχυρός σεισμός με επίκεντρο την Μαγούλα Αττικής. Τι λένε οι σεισμολόγοι

Μεγάλος σεισμός αναστάτωσε την Αθήνα στις 14:13 το μεσημέρι της Παρασκευής (19.07.2019) και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, κοντά στη Μαγούλα και η έντασή του 5,3 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν 12,9 χιλιόμετρα.

Δύσκολες είναι οι επικοινωνίες μετά τον ισχυρό σεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν λίγο με επίκεντρο κοντά στη Μαγούλα, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Σε απόσταση 6-7 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού του 1999 ήταν το επίκεντρο της ισχυρής δόνησης που ταρακούνησε λίγο μετά τις 2 την Αττική, όπως είπε ο καθηγητής Σεισμολογίας Μανώλης Σκορδίλης, από το Σεισμολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Είναι θετικό ότι υπάρχουν μετασεισμοί μεγέθους 4,2 Ρίχτερ δήλωσε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Λέκκας, σημειώνοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ψύχραιμοι καθώς θα ακολουθήσουν πολλοί μετασεισμοί.

Όπως είπε ο κ Λέκκας ο σεισμός στην Αττική προήλθε από την ενεργοποίηση του ρήγματος που βρίσκεται στον δυτικό ορεινό όγκο της Πάρνηθας.



Όπως περιέγραψε ο κ. Σκορδίλης στην ΕΡΤ, η μετασεισμική ακολουθία είναι σε εξέλιξη και έχουν καταγραφεί μετασεισμικές δονήσεις όχι πάνω από 4 Ρίχτερ.



Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία εκτίμηση για το εάν είναι ο κύριος σεισμός, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα, ξεκαθάρισε ο κ. Σκορδίλης, εξηγώντας πως οι σεισμολόγοι περιμένουν πληροφορίες από τους μετασεισμούς για να κάνουν τις εκτιμήσεις τους.



«Προφανώς υπάρχει κάποιο σεισμικό ρήγμα που τον προκάλεσε, το εάν μπορεί αν διεγείρει γειτονικά ρήγματα, νομίζω είναι απίθανο, είναι μικρός για να κάνει κάτι τέτοιο» ξεκαθάρισε.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο και στην κεντρική Ελλάδα. Τα παραπάνω τόνισε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διευκρινίζοντας ότι δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα το ρήγμα που τον προκάλεσε, δηλαδή εάν προέρχεται από το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τον φονικό σεισμό του 1999 ή από κάποιο παρακλάδι αυτού.

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι θα πρέπει οι πολίτες για τις επόμενες ώρες να είναι ήρεμοι, ενώ επισήμανε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα μέχρι να βεβαιωθούν εάν ήταν ο κύριος σεισμός.

Εξετάζουμε τα στοιχεία για να εντοπίσουμε αν υπάρχει σύνδεση με το ρήγμα της Πάρνηθας, που έδωσε τον μεγάλο σεισμό του 1999, ανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στον Real FM για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αττική με επίκεντρο τη Μαγούλα, ο Γ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια αν υπάρχει κάποια σύνδεση με το ρήγμα της Πάρνηθας ούτε εάν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.

Σε κάθε περίπτωση συνέστησε ψυχραιμία ενώ επικρότησε την απόφαση, ως προληπτικό μέτρο, να εκκενωθούν τα δημόσια κτήρια.

Ο σεισμός ήταν μικρού εστιακού βάθους 12χλμ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο για αυτό συνοδεύτηκε από μεγάλη ένταση και βοή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα, όπως εξήγησε ο κ. Παπαζάχος. Ο καθηγητής σημείωσε επίσης πως ο σεισμός προέρχεται από τον ίδιο εστιακό χώρο του σεισμού του 1999. Συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες διευκρινίζοντας ότι θα ακολουθήσουν πολλοί μετασεισμοί



Προβλήματα έχουν αναφερθεί τόσο στα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας όσο και της κινητής, και πολλοί είναι εκείνοι που προσπάθησαν, χωρίς αποτέλεσμα, να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους.



Είτε οι γραμμές δεν ανοίγουν καθόλου είτε πέφτουν. Πάντως τα προβλήματα δείχνουν να είναι παροδικά.



Το αρχικό μέγεθος του σεισμού είχε υπολογιστεί στα 5,3 Ρίχτερ και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στα 5,1.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, κοντά στη Μαγούλα και η έντασή του 5,1 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν 12,9 χιλιόμετρα.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για το σεισμό στην Αθήνα: «Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα στις 14:13 ώρα Ελλάδος, οι σεισμογράφοι τους κατέγραψαν ισχυρή σεισμική δόνηση, με μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter, που προέρχεται από απόσταση 23 χλμ. ΒΔ της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 23 Χλμ. ΒΔ της Αθήνας«.



Υπάρχουν ήδη πληροφορίες κάνουν για διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές αλλά και για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.



Στο Παγκράτι ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός που κόσμος βγήκε στους δρόμους, όπως και στη Γλυφάδα και στην Αργυρούπολη.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην Κόρινθο, Αίγινα, Νάξο, Πάρο, Άνδρο, βόρεια Εύβοια, Σύρο, Τανάγρα, Λιβαδειά, Ελευσίνα, Χαλκίδα και στην Ιτέα.

Προβλήματα αναφέρονται στην ηλεκτροδότηση και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σχεδόν αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το μεσημέρι της Παρασκευής (19.7.2019) την Αττική.

