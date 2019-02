Επέστρεψαν στα σπίτια τους περισσότεροι από 1.000 Σύροι πρόσφυγες

Περισσότεροι από 1.000 Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στις εστίες τους από την γειτονική Ιορδανία και τον Λίβανο κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το αρμόδιο κέντρο επιτήρησης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας (Center for Reconciliation of Opposing Sides and Refugee Migration Monitoring ).

“Κατά το τελευταίο 24ωρο συνολικά 1.053 πρόσφυγες επέστρεψαν στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από δύο ξένες χώρες: 207 πρόσφυγες (62 γυναίκες και 105 παιδιά) από τον Λίβανο, 846 πρόσφυγες (254 γυναίκες και 431 παιδιά) από την Ιορδανία,” ανέφερε στο ημερήσιο δελτίο του, το παραπάνω αναφερόμενο κέντρο επιτήρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ