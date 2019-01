Απονεμήθηκαν τα κρατικά λογοτεχνικά βραβεία και το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων

Από την Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι νικητές των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων και των Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης για το 2017.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2017

-Το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων απονεμήθηκε στον Διονύση Καψάλη για τη συνολική προσφορά του στα γράμματα.

-Το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος ? Νουβέλας απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία στη Μαρία Κουγιουμτζή για το έργο της με τίτλο «Όλα μπορούν να συμβούν μ’ ένα άγγιγμα» (εκδόσεις Καστανιώτη).

-Το Κρατικό Βραβείο Ποίησης απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία εξ ημισείας στον Σταμάτη Πολενάκηγια το έργο του με τίτλο «Τα τριαντάφυλλα της Μερσέδες» (εκδ. Μικρή Άρκτος) και στη Χλόη Κουτσουμπέλη για το έργο της με τίτλο «Οι ομοτράπεζοι της άλλης γης» (εκδόσεις Γαβριηλίδης).

-Το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου ? Κριτικής απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία στον Παντελή Μπουκάλαγια το έργο του με τίτλο «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα. Η ‘’Αγαπώ’’ και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας» (εκδόσεις Άγρα).

-Το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας ? Βιογραφίας ? Χρονικού ? Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία στη Λύντια Τρίχα για το έργο της με τίτλο «Χαρίλαος Τρικούπης» (εκδόσεις Πόλις).

-Το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία εξ ημισείας στη Δανάη Σιώζου για το έργο της με τίτλο «Χρήσιμα παιδικά παιχνίδια» (εκδόσεις Αντίποδες) και στην Ούρσουλα Φωσκόλου για το έργο της με τίτλο «Το Κήτος» (εκδόσεις Κίχλη).

-Το Ειδικό Θεματικό Βραβείο για το βιβλίο που προάγει σημαντικά τον διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία στην Αγγελική Σιδηρά για το έργο της με τίτλο «Silvert Alert» (εκδόσεις Κέδρος)

-Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος απονεμήθηκε κατά πλειοψηφία στον Μιχάλη Μοδινό για το έργο του με τίτλο «Εκουατόρια» (εκδόσεις Καστανιώτη).

-Η κριτική επιτροπή αποφάσισε εξάλλου ομοφώνως την απονομή τιμητικής διάκρισης στα λογοτεχνικά περιοδικά «Οδός Πανός» και «[Φρμκ]».

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Για τις τρεις κατηγορίες Λογοτεχνικής Μετάφρασης του 2017 ανακοινώθηκαν από την Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τα Κρατικά Βραβεία που αφορούν εκδόσεις του 2016.

– Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσααπονεμήθηκε κατά πλειοψηφία

-Στον Ευρυβιάδη Σοφό για τη μετάφραση από τα καταλανικά του μυθιστορήματος Confiteor, του Jaume Cabre (Ζάουμε Καμπρέ), με επιμέλεια της Χαράς Σκιαδέλλη, εκδόσεις Πόλις 2016.

Στη Βραχεία Λίστα είχαν συμπεριληφθεί:

-Άντονι Μάρα, Ο τσάρος της αγάπης και της τέκνο, μετάφραση από τα αγγλικά: Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Ίκαρος.

-Πέδρο Χουάν Γκουτιέρες, Βρόμικη σάρκα, μετάφραση από τα ισπανικά: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη, εκδόσεις Μεταίχμιο.

– Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Λογοτεχνίας σε Ξένη Γλώσσα απονεμήθηκε ομόφωνα στον διακεκριμένο ελληνιστή, δόκιμο μεταφραστή και μελετητή του έργου του Σεφέρη από το ’60, Miguel Castillo Didier (Μιγκέλ Καστίγιο Ντιντιέ) για τη σχολιασμένη μετάφραση στα ισπανικά και την εισαγωγή του στο έργο Yorgos Seferis, Seferis integro με τα ποιητικά Άπαντα του Σεφέρη, που πρωτοκυκλοφόρησε στη Χιλή (Σαντιάγο) από τις εκδόσεις Tres Puntos 2016.

Στη Βραχεία Λίστα είχαν συμπεριληφθεί:

– Jannis Maris, Delitto a Mykonos, μετάφραση στα ιταλικά: Maurizio de Rosa, εκδόσεις ETPbooks, (Αθήνα).

– Zyranna Zatelli, At twilight they return, a novel in ten tales, μετάφραση στα αγγλικά: David Connolly, εκδόσεις Yale University Press, (Νιου Χέιβεν, ΗΠΑ).

– Βαγγέλης Χρόνης, Ένα χωνάκι θλίψη / A cornet of sorrow, δίγλωσση έκδοση, μετάφραση στα αγγλικά: Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, εκδόσεις Καστανιώτη (Αθήνα).

– Το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά απονέμεται κατά πλειοψηφία εξ ημισείας

- Στην Ηλέκτρα Ανδρεάδη για τη δουλειά της –Εισαγωγή, σχολιασμένη Μετάφραση, Σημειώσεις- στο έργο Τραχίνιαι, του Σοφοκλή, εκδόσεις Στιγμή 2016

- Και στον Βάιο Λιαπή για τη φιλολογική δουλειά του –Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις- στο έργο Κύκλωψ του Ευριπίδη, εκδόσεις Κίχλη, 2016.

Στη Βραχεία Λίστα είχαν συμπεριληφθεί:

– Σοφοκλέους, Τραχίνιαι, Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις, Ηλέκτρα Ανδρεάδη, Αθήνα (Στιγμή) 2016.

– Τασούλα Καραγεωργίου, Ναυαγού τάφος ε?μί: Επιτύμβια επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία, Εικαστική ανάγνωση Γ. Ξένος, Αθήνα (Γαβριηλίδης) 2016.

Τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2018 η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά θα έχει συνάντηση στο υπουργείο με τους βραβευμένους συγγραφείς και θα συζητήσει μαζί τους για την πορεία της ελληνικής λογοτεχνίας, καθώς και για γενικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τον χώρο του βιβλίου. Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος οι μεταφραστές, που τιμήθηκαν με τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης, οι συγγραφείς της βραχείας λίστας που βρέθηκαν πολύ κοντά στην τελική βράβευση, εκπρόσωποι των εκδοτικών οίκων των βραβευμένων συγγραφέων και μεταφραστών, καθώς και τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών Βραβείων Λογοτεχνίας και Μετάφρασης.

Πηγή: real