Τέλος τα καλαμάκια και τα πλαστικά πιάτα. Συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι

Σε συμφωνία κατέληξαν σήμερα οι Βρυξέλλες όσον αφορά σχέδιο της ΕΕ για την απαγόρευση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, όπως τα καλαμάκια και τα πλαστικά πιάτα.



Η Ελίζαμπετ Κέστινγκερ, υπουργός Βιωσιμότητας και Τουρισμού της Αυστρίας, ανακοίνωσε με μήνυμά της στο Twitter ότι επετεύχθη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να μειωθούν τα πλαστικά σκουπίδια. Η Αυστρία ασκεί την τρέχουσα περίοδο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.



Η προσωρινή αυτή συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επισήμως από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σε δύο χρόνια.



Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση μιας σειράς από πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης για τα οποία υπάρχουν ήδη διαθέσιμα εναλλακτικά προϊόντα που δεν είναι πλαστικά, παράλληλα με τη μείωση της χρήσης ειδών, όπως τα πλαστικά δοχεία για φαγητό.



Περισσότερο από το 80% των απορριμμάτων που μολύνουν τις θάλασσες είναι πλαστικά, ήταν το επιχείρημα που διατύπωσε κατά την παρουσίαση της πρότασής της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για τους ωκεανούς, επειδή λόγω του αργού ρυθμού αποσύνθεσής τους ίχνη τους εντοπίζονται συχνά στα θαλάσσια είδη, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, οι φάλαινες και τα θαλάσσια πουλιά, όπως και στα ψάρια και τα θαλασσινά που καταλήγουν στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου.

Προβλήματα με την ανακύκλωση πλαστικών



Τα βασικά ζητήματα με την ανακύκλωση πλαστικών είναι η ποιότητα και η τιμή των ανακυκλώσιμων προϊόντων σε σύγκριση με τις πιθανές εναλλακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι επεξεργαστές πλαστικού απαιτούν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμου πλαστικού, κατασκευασμένου με αυστηρά ελεγχόμενες προδιαγραφές και σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.



Ωστόσο, το γεγονός ότι το πλαστικό προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες (λειτουργικές ή αισθητικές) του κάθε κατασκευαστή, η ποικιλία του καθαρού υλικού περιπλέκει τη διαδικασία ανακύκλωσης, αυξάνει το κόστος του και επηρεάζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το αποτέλεσμα είναι η ζήτηση ανακυκλώσιμων πλαστικών να αποτελεί μόλις το 6-% των πλαστικών στην ΕΕ.

Προτεινόμενες λύσεις για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης



Το Σεπτέμβριο οι ευρωβουλευτές στήριξαν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά, στόχος της οποίας είναι να γίνουν όλες οι πλαστικές συσκευασίες ανακυκλώσιμες μέχρι το 2030.

Τα μέτρα για να γίνει αυτό προβλέπουν:



Τη δημιουργία προτύπων ποιότητας για τα δευτερογενή πλαστικά

Την ενθάρρυνση της πιστοποίησης προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τόσο της βιομηχανίας όσο και των καταναλωτών

Την εισαγωγή υποχρεωτικών κανόνων σχετικά με το ελάχιστο ποσοστό ανακυκλώσιμων σε ορισμένα προϊόντα

Την ενθάρρυνση των κρατών μελών να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα που έχουν προέλθει από ανακύκλωση.



Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε μέτρα για τη μείωση των πλαστικών απόβλητων, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση συγκεκριμένων πλαστικών μίας χρήσης.

