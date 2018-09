Τρεις αγνοούμενοι στο Μαντούδι. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Εύβοια και Φθιώτιδα

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε τους δήμους Λοκρών στη Φθιώτιδα και Λίμνης-Μαντουδίου στην Εύβοια ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. Όπως ο ίδιος δηλώνει στο ΑΠΕ από το Μαντούδι όπου μετέβη, "για μια ακόμη φορά ζούμε μια κόλαση. Οι ζημιές τόσο στο δήμο Λίμνης-Μαντουδίου όσο και στο Δήμο Λοκρών είναι μεγάλες. Πήραμε απόφαση να κηρύξουν αυτούς τους δύο δήμους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα χειρότερα αλλά και για να αποκαταστήσουμε ότι μπορούμε. Όλη τη νύχτα στις κρίσιμες αυτές περιοχές δώσαμε μια μεγάλη μάχη και συνεχίζουμε να παλεύουμε με νερά και λάσπες" υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

Βόλος: Αγνοείται κτηνοτρόφος από τη Βρύναινα Αλμυρού



Εξάλλου έγινε γνωστό ότι νωρίς το πρωί είχε επικοινωνία με τον περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος και ζήτησε να πληροφορηθεί τι ακριβώς συμβαίνει στις πληγείσες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μετρούν πληγές και ψάχνουν τρεις ανθρώπους

«Μετρά τις πληγές της» η Φθιώτιδα και η Εύβοια μετά το πέρασμα του κυκλώνα, ενώ η Πυροσβεστική αναζητά ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην περιοχή ανάμεσα στο Μαντούδι και το Μετόχι. Παράλληλα, αγνοείται ακόμα ένας άνδρας στην περιοχή. Το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε σε ρέμα στο 2ο χλμ στον δρόμο μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και μια γυναίκα, η οποία βρέθηκε ζωντανή πάνω σε ένα δέντρο. Η ίδια όμως δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι συνέβη με τον οδηγό.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για ένα ζευγάρι Αμερικανών που εντοπίστηκαν στο όρος Χλωμό κοντά στην Αταλάντη καθώς κόλλησε το ΙΧ στις λάσπες και ζήτησαν βοήθεια για να εντοπιστούν τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες από πυροσβέστες και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην Αταλάντη.

Η ενημέρωση της πολιτικής προστασίας:

Δήμαρχος Μαντουδίου - δηλώσεις - ηχητικό:



Στο Μαντούδι, μετά τις δύο το πρωί τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για τους κατοίκους καθώς ο ποταμός Κηρέας κατέβασε περισσότερα νερό, δημιουργώντας λίμνη στο χώρο που παραδοσιακά γίνεται το παζάρι και βρίσκεται το γυμναστήριο. Σπίτια στο Μαντούδι πλημμύρησαν και οι άνθρωποι ανέβηκαν στις ταράτσες τους για να προστατευθούν.

Η κυκλοφορία μεταξύ Μαντουδίου και Προκοπίου έχει κοπεί, ενώ μέσα στη νύχτα πλημμύρισε ακόμη και το τοπικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μετά το Μαντούδι, πλημμύρισε και το Προκόπι. Το ποτάμι πέρασε μέσα από τους δρόμους και τα σπίτια. Ο ποταμός Κηρέας με διαθέσεις απειλητικές δεν άφηνε τίποτα στο πέρασμά του.\

Μεγάλη πλημμύρα, Μαντούδι

Major flooding in Mantoudi, Greece this morning, Sept 30. Report: Forecast Weather Greece pic.twitter.com/exlRoJIlwJ





Στις 4 το πρωί κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ένα αυτοκίνητο να το παρασέρνει ο χείμαρρος και μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έφταναν στις αρχές μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο άνθρωποι. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βρίσκονταν εκεί άρχισαν τις αναζητήσεις. Ωστόσο, γύρω στις 6 τα ξημερώματα παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα ένας αλλοδαπός ο οποίος μάλιστα όπως σημείωσε «πρόλαβε να περάσει με το αυτοκίνητό του το συγκεκριμένο χείμαρρο χωρίς περαιτέρω προβλήματα».

Στο νότιο άκρο της Φθιώτιδας στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου της Αρκίτσας αλλά και της Αταλάντης σήμανε ο συναγερμός λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς πλημμύρισαν αρκετά καταστήματα και μέσα στη νύχτα οι πυροσβέστες προχώρησαν σε αρκετές αντλήσεις υδάτων.-



Λίγο αργότερα οι εκκλήσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στην περιοχή του Θεολόγου και της Μαλεσίνας καθώς το νερό που έπεφτε και ο αέρας ήταν πρωτοφανής για την περιοχή.



Σύμφωνα με δηλώσεις στου ΑΠΕ-ΜΠΕ, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Θανάση Καρακάντζα «το πρόβλημα εντοπίζεται στον άξονα Αγία Άννα-Προκόπι-Μαντούδι και περνά απέναντι σε Μαλεσίνα και Θεολόγο». Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη περιοχή των Ψαχνών και τις Λίμνης που είχαμε φωτιές».



Υπογράμμισε επίσης ότι «αν δεν είχαμε προλάβει να κόψουμε την κυκλοφορία των ΙΧ στην περιοχή του Θεολόγου και τις Μαλεσίνας νωρίς τα ξημερώματα, σήμερα θα μιλούσαμε για νέα Μάντρα καθώς όσοι είχαν τουριστικές κατοικίες στην περιοχή προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να περάσουν μέσα από τα νερά για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα σπίτια τους»,



Στον Θεολόγο «το φαινόμενο είναι έντονο και ουσιαστικά η θάλασσα έχει γίνει ένα με τον οικισμό» σύμφωνα με τον κ. Καρακάντζα, που όπως σημειώνει «ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και την πολιτικής προστασίας υπάρχουν στην περιοχή για να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται».





Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκκλήσεις για εγκλωβισμένα οχήματα με ανθρώπους πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές ήταν διαρκείς μέσα στη νύχτα στην περιοχή του Θεολόγου και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκαν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.



Πυροσβέστες, εκτός από αντλήσεις που χρειάστηκαν να κάνουν μέσα στη νύχτα, ανταποκρίθηκαν και σε κλήσεις για εγκλωβισμένα οχήματα μέσα στα οποία βρίσκονταν άνθρωποι.



Βυθίσεις και καταστροφές σκαφών στην Πελοπόννησο

Δεκατέσσερα συνολικά σκάφη διαφόρων τύπων βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στην Καλαμάτα, λόγω των δυσμενών επικρατουσών καιρικών συνθηκών.



Ειδικότερα, οκτώ σκάφη βυθίστηκαν στον λιμένα Καλαμάτας, ένα στο αλιευτικό καταφύγιο Στούπας Μάνης, τρία στο αλιευτικό καταφύγιο Κιτριών, ένα στο αλιευτικό καταφύγιο Ακρογιαλού Μάνης και ένα στο αλιευτικό καταφύγιο Άγιου Ανδρέα Μεσσήνης.

Εικόνα καταστροφής στο Κιάτο:

Damage in the aftermath of the #medicane in Kiato (Kiato beach), Corinth, Greece today, September 30. Report: Nikolaos Taboureas pic.twitter.com/Yh0TcGQ1kl