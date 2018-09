Νέα βίντεο από τη στιγμή της κατολίσθησης στο Ναυάγιο της Ζακύνθου

Αναστάτωση επικράτησε στη διάσημη παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο μετά από αποκόλληση και πτώση μεγάλου βράχου που προκάλεσε τον τραυματισμό τριών τουριστών.



Σύμφωνα με το imerazante.gr, ο βράχος έπεσε στη θάλασσα περίπου στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους λουόμενους.



Από την αποκόλληση του βράχου προκλήθηκε μεγάλος κυματισμός με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν βάρκες. Στην περιοχή γίνονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα.

Βίντεο λουόμενου στο Twitter

In front of our eyes a big rock fell down at #navagiobeach ! Small boats were capsized and they are talking about missing people. #zakynthos #navagiobeach #rocks #greece #shipwreckbeach pic.twitter.com/iew0WiDgrp