Πήλιο: Η καταιγίδα παρέσυρε αυτοκίνητο στη θάλασσα. Βίντεο

To κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα προκάλεσε πολλά προβλήματα. Σε video που είδε το φως της δημοσιότητας από το Πήλιο εμφανίζεται αυτοκίνητο το οποίο έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και από τον δρόμο έχει βρεθεί μέσα στην θάλασσα.

Το video έχει τραβηχτεί στο χωριό Καμάρι του Πηλίου το πρωί της Τρίτης

Major flash flooding already reported in Kamari, Pelion, Greece late this morning, June 26! Report: Αποστολια Σολδατου pic.twitter.com/k1LCjzRcs6