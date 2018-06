Αμερικανική Πρεσβεία: Επαίσχυντη αδικία η άδεια που πήρε ο Κουφοντίνας

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η ανακοίνωση που έκανε η Αμερικανική Πρεσβεία για την άδεια που πήρε ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτή την τρίτη άδεια σε έναν καταδικασμένο τρομοκράτη και δολοφόνο. Είναι μια επαίσχυντη αδικία στις οικογένειες των πολυάριθμων θυμάτων του και ένα περαιτέρω κίνητρο για τους αναρχικούς οπαδούς του να διαπράττουν βίαιες και καταστροφικές πράξεις στο όνομά του» αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική πρεσβεία.

We thoroughly condemn this third furlough granted to a convicted terrorist and murderer. It’s a shameful injustice to his many victims’ families and a further incentive for his anarchist followers to commit violent and destructive acts in his name. https://t.co/lKkdcc7FmH