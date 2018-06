Ρίο: Ένας ξεχωριστός περίπατος συμπαράστασης στη 13χρονη Λίλη

Ένας ξεχωριστός περίπατος, δυναμικός όπως αρμόζει σε... "πολεμιστές" διοργανώνεται σήμερα Κυριακή 3 Ιουνίου. Οι ''Lilly's Warriors of Patras", οι απόφοιτοι της Α λυκείου 1984 του Πολυκλαδικού Πατρών, διοργανώνουν έναν αγώνα για τη ζωή ''Lilly's Warriors of Patras"το Run for Life'' στην γέφυρα Ρίου-Αντίρριου!

Στέλνοντας μήνυμα Δύναμης , Χαράς ,Αισιοδοξίας , Ελπίδας, Συμπαράστασης, Συνεισφοράς στην 13χρονη Lilly, κόρη του συμμαθητή τους Βασίλη Τοξαβίδη που δίνει μάχη για τη ζωή της.

Για δηλώσεις συμμετοχών, μπείτε στο www.thebridgexperience.gr, στο βάδην Lilly's Warriors of Patras Run for Life!!! και ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης

Τον περασμένο Απρίλιο είχαν αφιερώσει το 2ο reunion που είχαν πραγματοποιήσει για τον ίδιο σκοπό.

