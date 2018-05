Κάρολος και Καμίλα στην Κνωσό. Τα Μινωικά δώρα και η μαντινάδα στα αγγλικά!

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ο πρίγκιπας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα έφτασαν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Εκεί τον υποδέχθηκε η υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, η γενική γραμματέας του υπουργείου Μ. Βλαζάκη και άλλοι φορείς. Μετά από μία ολιγόλεπτη συζήτηση ξεκίνησε η ξενάγηση του πριγκιπικού ζεύγους στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost, κατόπιν σχετικής επιθυμία του πρίγκιπα Καρόλου το ανάκτορο της Κνωσού δεν έκλεισε για τους υπόλοιπους επισκέπτες, ωστόσο ως μέτρο ασφαλείας που έχει ληφθεί, το πριγκιπικό ζεύγος θα ακολουθήσει άλλη διαδρομή ξενάγησης στο ανάκτορο.

Με δύο δώρα που παραπέμπουν στον μινωικό πολιτισμό υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι φορέων τον Κάρολο και την Καμίλα στην Κνωσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, λίγο πριν από την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο ο διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Κρήτης, Τζον Μπένετ έδωσε στον πρίγκιπα ένα μινωικό κύπελλο ενώ στην δούκισσα της Κορνουάλης, έδωσε μία καρφίτσα μινωικού τύπου.

Το πριγκιπικό ζεύγος τα έλαβε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τονίζοντας για μία ακόμα φορά πως είναι λάτρεις του μινωικού πολιτισμού.

Μια μαντινάδα στα αγγλικά για τον Κάρολο και την Καμίλα!

Οι Κρητικοί ως γνωστόν λατρεύουν τις μαντινάδες. Όπως φαίνεται μάλιστα μπορούν να τις προσαρμόσουν και στα… αγγλικά για χάρη των υψηλών προσκεκλημένων. Αυτό ακριβώς έκαναν για τον Πρίγκιπα Κάρολο και την Καμίλα, που σήμερα πραγματοποιούν επίσκεψη στο Ηράκλειο.

Ο Παναγιώτης Μαρκογιαννάκης από τα Μάλια, θέλοντας να τιμήσει το πριγκιπικό ζεύγος, έφτιαξε μια μαντινάδα στα αγγλικά και τους την αφιέρωσε, απαγγέλλοντάς τη, στο Ράδιο Κρήτη, όπως αναφέρει το ekriti.gr.

"Welcome to the island of Crete,

with your great wife,

My Prince, I wish you all the best,

and have a happy life"

Αυτή είναι η μετάφραση στα ελληνικά

"Καλώς όρισες στο νησί της Κρήτης,

μαζί με την υπέροχη σύζυγό σου,

Πρίγκιπα μου, σου εύχομαι όλα τα καλά,

και να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή"

Η υποδοχή στο αεροδρόμιο

Στις 12.30 ακριβώς έφτασε το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον πρίγκιπα Κάρολο και την δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν από τις 12 το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων προκειμένου να υποδεχθούν το πριγκιπικό ζεύγος.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η δούκισσα Κορνουάλης Καμίλα, χαιρέτησαν και συνομίλησαν με τους τοπικούς φορείς και στη συνέχεια μπήκαν στο αυτοκίνητο προκειμένου να μεταφερθούν στην Κνωσό.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι από νωρίς το πρωί τα μέτρα ασφαλείας τόσο στο αεροδρόμιο όσο στην Κνωσό, τις Αρχάνες και γενικά όλα τα σημεία απ’ όπου θα περάσει το πριγκιπικό ζεύγος είναι δρακόντεια.

Η παρουσία της αστυνομίας είναι ισχυρότατη, καθώς η πρόσβαση στο ανάκτορο όλων εξετάζεται εξονυχιστικά. Υπενθυμίζεται ότι τον πρίγκιπα Κάρολο και τη Δούκισσα Καμίλα συνοδεύουν άνδρες των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Κάρολος – Καμίλα: Το πρόγραμμα στην Κρήτη

Ο Κάρολος θα περιηγηθεί στη Βίλα Αριάδνη και τις εγκαταστάσεις της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, ενώ η Καμίλα θα μεταβεί στην ενδοχώρα και το Οινοποιείο Λυραράκη.

Σημειώνεται ότι τον πρίγκιπα θα συνοδεύει στην επίσκεψή του στην Κρήτη και το ζεύγος Βαρδινογιάννη, με τους οποίους ο πρίγκιπας διατηρεί πολύ καλές σχέσεις. Ο πρίγκιπας, μετά από σειρά επαφών, προβλέπεται να μεταβεί στις Αρχάνες το μεσημέρι όπου και θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, όπου μέσα σε οκτώ λεπτά θα ενημερωθεί για το έργο της Αναπτυξιακής.

Για πέντε λεπτά θα συναντήσει τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστίας και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με πρόσφυγες που θα διαρκέσουν συνολικά 25 λεπτά στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Αρχανών. Ο πρίγκιπας θα έχει δύο ακόμα συναντήσεις με οικογένειες προσφύγων από Ιράκ και Συρία.

Ακολούθως ο πρίγκιπας θα μεταβεί στην πλατεία Παναγίας, όπου θα υπάρχει μπουφές με τοπικά προϊόντα, ενώ μετά από αίτημά του, ο πρίγκιπας θα συναντηθεί με κατοίκους των Αρχανών και θα περιηγηθεί σε καφενεία της περιοχής. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με κρητικό γλέντι κι αν όλες οι διαδικασίες ακολουθήσουν το βρετανικό πρωτόκολλο αυστηρά, η επίσκεψη θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως τις 16:00 το μεσημέρι.