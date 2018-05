Σταθερά ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου το ΕΚΠΑ

Κατοχυρωμένη, για τη διετία 2016-18, μπορεί να θεωρείται η θέση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, αφού στους τέσσερις από τους επτά πιο γνωστούς πίνακες κατάταξης, κατατάσσεται στα 300 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει σταθερά, μέσα στη διετία, υψηλές θέσεις στις κατατάξεις National Taiwan University (199ο το 2016 και 203ο το 2018 στα 800 πανεπιστήμια), Webometrics (270ο το 2016 και 271ο το 2018 στα 11.995 πανεπιστήμια), US News (291 το 2016 και 286ο το 2018) και Center for World University Ranking (297ο στα 1000 πανεπιστήμια και τις δύο χρονιές).

Εξάλλου, σε επίπεδο χώρας, το ΕΚΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων σε πέντε από τους επτά πίνακες κατάταξης. Μάλιστα, στους τρεις από τους τέσσερις πίνακες κατάταξης που δεν χρησιμοποιούν έρευνες ερωτηματολογίου και αντλούν τα στοιχεία από το διαδίκτυο χωρίς επαφή με τα πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση.

Οι επτά πίνακες κατάταξης, με βάση τους οποίους έχουν εξαχθεί τα στοιχεία, είναι οι: Webometrics, Academic Ranking of World Universities, QS (Quacquarelli Symonds), Times Higher Education, Center for World University Ranking, National Taiwan University και US News - Best Global University Rankings.