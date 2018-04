Τζέφρι Πάιατ στον Άγιον Όρος: Το Όρος Άθως είναι ένα πραγματικά πνευματικό μέρος

Η μονή Βατοπεδίου ήταν ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης του πρεσβευτή των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ στο 'Αγιον Όρος.

Το Όρος 'Αθως είναι ένα πραγματικά πνευματικό μέρος έγραψε ο κ.Πάιατ και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πλούσια ιστορία της Μονής Βατοπεδίου και την καινοτόμο έρευνα και τις ιδέες της Μονής για τα βιολογικά φυτικά προϊόντα της.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, η οποία συνοδεύεται και από τέσσερις φωτογραφίες από την επίσκεψή του στη Μονή, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ ανέφερε:

«Το Όρος 'Αθως είναι ένα πραγματικά πνευματικό μέρος και ευχαριστώ θερμά τον ηγούμενο Εφραίμ που με μύησε στην πλούσια ιστορία του Βατοπεδίου, στην πρώτη στάση μου εδώ. Εντυπωσιάστηκα επίσης από την καινοτόμο έρευνα και τις ιδέες της Μονής για τα βιολογικά φυτικά προϊόντα της».

Mt. Athos is a truly spiritual place, and I profoundly thank Abbot Ephraim for introducing me to the rich history of Vatopedi on my first stop here. I was also impressed by the Monastery's innovative research and ideas on its organic herbal products. pic.twitter.com/8jcM6fx8il