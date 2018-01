Κεφαλονιά: Αποχαιρέτισε τη νεκρή του φίλη στο Facebook και αυτοκτόνησε

Καθημερινές είναι πλέον οι αποκαλύψεις για τους δύο νέους στην Κεφαλονιά, που έβαλαν τέλος στην ζωή τους παραμονή πρωτοχρονιάς.

Παραμονή πρωτοχρονιάς το ζευγάρι βρίσκεται νεκρό μέσα στη βίλα στα Βλαχάτα. Τα σενάρια πολλά. Στην αρχή οι πληροφορίες δείχνουν σατανιστική τελετή με διπλή αυτοκτονία. Λίγες ημέρες αργότερα η ιατροδικαστής ξεκαθαρίζει τα πράγματα και ρίχνει φως στην υπόθεση.

Όπως όλα δείχνουν η 23χρονη αυτοτραυματίστηκε χωρίς ωστόσο να προκύπτει από κάπου ότι είχε πρόθεση να αυτοκτονήσει. Μάλλον απλώς κάτι πήγε στραβά. Ο φίλος της προσπάθησε να τη σώσει και να σταματήσει την αιμορραγία. Δεν τα κατάφερε. Λίγο αργότερα απαρηγόρητος βάζει τέλος στη ζωή του.

Τι συνέβη όμως τα λεπτά πριν ο 30χρονος Γερμανός αυτοκτονήσει;

Το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ρίχνει φως στα μοιραία τελευταία πριν καρφώσει ένα μαχαίρι στην καρδιά του.

Το μήνυμα του Γερμανού στην πρώην του, πριν βάλει τέλος στη ζωή

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο Γερμανός αυτόχειρας της Κεφαλονιάς γράφει δύο σχόλια στο Facebook κάτω από μια ανάρτηση της Lilia από τον Ιούνιο του 2017…

Το πρώτο σχόλιο είναι οι στίχοι από το τραγούδι των Aesthetic Perfection, με τίτλο Dying in the Worst Way (Πεθαίνοντας με τον χειρότερο τρόπο)

Ξεχωρίζει ο στίχος: «Συγγνώμη αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. (…) Και υποφέρω από όλα αυτά Απλά είμαι πάρα πολύ φοβισμένος για να είμαι μόνος. (…) Ζω εδώ αλλά πεθαίνω με τον χειρότερο τρόπο».

Λίγα λεπτά μετά με ένα ακόμα σχόλιο αποχαιρετά την αγαπημένη του. «Σε αγαπώ Λιζ, για πάντα, θα ξαναβρεθούμε στην επόμενη ζωή, σε παρακαλώ περίμενέ με…»

Λίγο αργότερα κλείνεται στην τουαλέτα της βίλας στα Βλαχάτα και βάζει τέρμα στη ζωή του με ένα μαχαίρι.

Η μαρτυρία – κλειδί της πρώην

Η πρώην φίλη του Γερμανού κάνει λόγο για άτομο με βεβαβημένο ψυχολογικό παρελθόν. Αναφέρει μάλιστα ότι της έστειλε ηχητικό μήνυμα με το οποίο της γνωστοποιούσε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει και την ευχαριστούσε για όσα είχαν ζήσει μαζί… Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του Alpha ο Γερμανός παρακάλεσε την πρώην φίλη του με αυτό το μήνυμα, το οποίο βρίσκεται στα χέρια των Γερμανικών Αρχών, να ζήσει τη ζωή της και να μην κάνει τα ίδια λάθη με εκείνα που έκανε στο παρελθόν την περίοδο που ήταν μαζί.

Κάτι που θεωρείται δείγμα ότι ο Γερμανός πιθανόν παρέσυρε τις συντρόφους του σε χρήση ναρκωτικών ή άλλες αναζητήσεις που επιβάρυναν την ψυχολογική κατάστασή τους.

Σύμφωνα με τον ALPHA, το μήνυμα αυτό φέρεται να το έστειλε ο 30χρονος Γερμανός την ώρα που ξεψυχούσε η 23χρονη Βουλγάρα.

Η σορός του 30χρονου θα μεταφερθεί τη Δευτέρα στη Γερμανία, ενώ ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να γίνει κάτι ανάλογο με τη σορό της Βουλγάρας φίλης του.

