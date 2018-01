H Ελλάδα υποδέχθηκε το 2018! Βίντεο

Με πυροτεχνήματα πάνω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και μουσικό πρόγραμμα υποδέχθηκε η Αθήνα το 2018. Από το Θησείο ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης καλωσόρισε το νέο έτος την ώρα που ένα πολύχρωμο σμήνος φωτοβολίδων φώτισε τον αττικό ουρανό.



Την σκυτάλη πήραν επί σκηνής η Μαρίζα Ρίζου και ο Γιώργης Χριστοδούλου, οι οποίοι με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο ανέλαβαν το μεγάλο πάρτι που στήθηκε στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου.



«Η Αθήνα στέλνει μήνυμα γιορτής και ελπίδας σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης από τον πεζόδρομο του Θησείου. Επανέλαβε οτι «φέτος η πρωτεύουσα έσπασε ρεκόρ επισκεψιμότητας και τόνισε η Αθήνα είναι μια πόλη ανοιχτή, Φωτεινή που δεν φοβάται το διαφορετικό».

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που απαθανάτισε και ένα drone από τα τεκταινόμενα στην πρωτεύουσα μετά την αντίστροφή μέτρηση της Πρωτοχρονιάς.



Η έλευση του 2018 γιορτάστηκε με λαμπρότητα σε όλο τον κόσμο, αλλά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.



Στην Αθήνα, οι εκδηλώσεις για την έλευση του 2018 έγιναν στο Θησείο. Στην αλλαγή της χρονιάς, η Ακρόπολη «φώτισε» από βεγγαλικά που ήταν εμφανή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

