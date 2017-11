Ένοχοι οι δύο Βρετανοί στρατιώτες για τον ξυλοδαρμό 37χρονου

Σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή ο καθένας, καταδικάστηκαν απο το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων οι δύο Βρετανοί στρατιωτικοί, οι οποίοι και σύμφωνα με την πρόταση του Εισαγγελέα, κρίθηκαν ένοχοι για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του 37χρονου Παντελή Σαπουνάκη.



Ο Χανιώτης για τον οποίο η περιπέτεια της υγείας του δεν έχει λήξει καθώς έπονται και άλλα χειρουργεία για τον ίδιο, δηλώνει δικαιωμένος από την απόφαση και τονίζει ότι πλέον θα ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει και αστική δίκη για την επίθεση που δέχτηκε το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.



Καταλήγει μάλιστα δηλώνοντας πως "Δεν μένω εδώ μόνιμα αλλά σκοπός μου είναι να έρθω εδώ με την οικογένειά μου, δεν θέλω να έρθω σε ένα μέρος στο οποίο θα φοβάμαι"



Η δίκη έγινε σήμερα ερήμην των δυο κατηγορουμένων και μετά από αναβολή. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε την εξουσιοδότηση της δικηγόρου που παρέστη σήμερα και δήλωσε ότι έχει οριστεί ως νομική εκπρόσωπος των Βρετανών, καθώς παρατηρήθηκαν παραλείψεις στην εξουσιοδότηση που κατέθεσε στο δικαστήριο.



"Με κοιτούσε κατάματα σε απόσταση λίγων εκατοστών και μου φώναζε "I will kill you, I will kill you"



Η εκδίκαση άρχισε λίγο πριν τις 16.00 το απόγευμα, με το θύμα της επίθεσης τον Παντελή Σαπουνάκη να εξιστορεί όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι εκείνο το βράδυ και ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητό του με τη σύζυγό του μετά από έξοδο τον πλησίασε ο ένας Βρετανός ζητώντας του το κινητό επίμονα.



"Μου ζητούσε ένα κινητό. Το αν λέει ότι ζητούσε το δικό του κινητό ή το δικό μου δεν το ξέρω. Εγώ εκεινη την ώρα νόμιζα ότι ήθελε να με ληστέψει. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητό μου ο ένας από τους κατηγορουμένος εκνευρισμένος με εμπόδισε να κλείσω την πόρτα. Σηκώθηκα μπροστά στην πόρτα και εκείνη τη στιγμή με πλησίασαν άλλοι τρεις και άρχισαν να μου επιτίθενται λεκτικά και να με στριμώχνουν. Ο ένας που ήταν νευριασμένος και καθόλου πιωμένος, άρχισε να με απειλεί, στεκόταν σε απόσταση λίγων εκατοστών μπροστά μου με κοιτούσε κατάματα και μου έλεγε "I will kill you, I will kill you" (σημ. Θα σε σκοτώσω). Φοβήθηκα για τη σύζυγό μου και για εμένα. Εκείνη τη στιγμή δεν έβγαλα κιχ γιατί δεν ήξερα αν θα εξοργιζόταν ακόμα περισσότερο. Ο ένας από αυτούς με πιάνει σκίζοντάς μου μάλιστα το μπουφάν και ο άλλος άρχισε να με χτυπά. Έπεσα στον δρόμο αιμόφυρτος. Μάλιστα πρέπει να με κλώτσησε στο πρόσωπο. Όταν ξανασηκώθηκα αυτοί είχαν φύγει, πιθανόν επειδή η σύζυγός μου μέσα στο αυτοκίνητο χτυπούσε την κόρνα και φώναζε σε βοήθεια. Είμαι 100% σίγουρος ότι πρόκειται γι αυτούς τους δυο. Θυμάμαι τα πρόσωπά τους."



Όπως τονίστηκε στο δικαστήριο και από τον ίδιο και από τον συνήγορο υπεράσπισης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην υγεία του από τον ξυλοδαρμό, δεν έχουν παρέλθει ακόμα καθώς σύμφωνα με τους γιατρούς πρέπει να υποβληθεί και σε άλλα χειρουργεία.



Ρεβέκκα Διαμαντάκη, σύζυγος Παντελή Σαπουνάκη: "Έπαθε ο ένας αμόκ"



Η σύζυγος του θύματος, στη δική της κατάθεση στο δικαστήριο περιέγραψε και η ίδια τις στιγμές που έζησε εκείνο το βράδυ. Ανέφερε πως ο κατηγορούμενος τους έλεγε επιτακτικά "mobile, mobile" (σημ. το κινητό, το κινητό).



"Εγώ άρχισα να φωνάζω γιατί έβλεπα ότι τα πράγματα είχαν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνα. Του λέγαμε "Leave, we dont have mobile" (σημ. "Φύγε δεν έχουμε το κινητό). Ο δεύτερος τότε έπαθε αμόκ..."



Αναστάσιος Μανουσάκης, φίλος Παντελή Σαπουνάκη: "Φύγανε περπατώντας σαν κύριοι..."



Ο φίλος του Παντελή, Αναστάσιος Μανουσάκης, ανέφερε ότι λίγα λεπτά πριν το περιστατικό είχαν ζητήσει και από τον ίδιο κινητό. Μόλις έφτασε στο αυτοκίνητό του, τους είδε να επιτίθενται στον φίλο του.



"Πήγα εκεί και προσπάθησα να τους απωθήσω την ώρα που χτυπούσαν τον 37χρονο. Φύγανε περπατώντας σαν κύριοι...



... Είδα έξω από την εφορία ένα περιπολικό τους ανέφερα το συμβάν μου είπαν να κάνω βόλτες στους δρόμους για να τους εντοπίσω και να τους ειδοποιήσω μόλις τους δω. Αυτό εκανα. Φτάνοντας απέναντι στον στρατώνα βλέπω σε ένα λεωφορείο του στρατού, έναν από αυτούς. Ειδοποιώ τους αστυνομικούς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο. Μόνο ο μικρότερος από τους κατηγορουμένους στεκόταν μπροστά από το περιπολικό, ο άλλος κρυβόταν μέσα στο λεωφορείο. Αρχικά μάλιστα οι αξιωματικοί των στρατιωτών δεν άφηναν ούτε τους αστυνομικούς να ανέβουν στο λεωφορείο. Οι αξιωματικοί ήταν πολύ πιεστικοί και εριστικοί."



Δεν ενδιαφέρθηκαν καν να ενημερωθούν για την υγεία του Παντελή Σαπουνάκη



Αξίζει να αναφερθεί ότι ο συνήγορος υπεράσπισης, Μιχάλης Βεργανελάκης, κατά την αγόρευσή του έκανε για μια ακόμα φορά λόγο για πρωτοφανή μεθόδευση ώστε οι κατηγορούμενοι να μπούν στα πλοία τους και να φύγουν, ενώ επεσήμανε συν τοις άλλοις και το γεγονός ότι ούτε οι κατηγορούμενοι ούτε οι αξιωματικοί τους μπήκαν στη διαδικασία έστω να επισκεφθούν και να ρωτήσουν τον κ. Σαπουνάκη τι είχε συμβεί αν όχι να ζητήσουν και συγγνώμη.



"Νόμιζαν ότι μπήκαν σε ένα αλώνι να αλωνήσουν τζάμπα γιατί φάνηκε από την αρχή η διάθεση καθυστέρησης ώστε οι κατηγορούμενοι να φύγουν από τα Χανιά αλώβητοι" τόνισε ο κ. Βεργανελάκης.

