Ουρές στα καταστήματα για την Black Friday. Τι πρέπει να προσέξετε

Εκατοντάδες επιχειρήσεις συμμετέχουν σήμερα στο θεσμό του Black Friday, με τους χιλιάδες καταναλωτές να σχηματίζουν ακόμα και ουρές από τα αξημέρωτα για να εκμεταλλευτούν τις γενναίες εκπτώσεις.

Η περσινή εφαρμογή της Black Friday ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και προσδοκία, κι έτσι φέτος ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις μπαίνουν δυναμικά στο κλίμα της εκπτωτικής μέρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 15% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν πέρυσι, φέτος θα συμμετάσχει το 19% των επιχειρήσεων.

Δεν είναι λίγες, πάντως, οι επιχειρήσεις που άρχισαν εδώ και δύο – τρεις μέρες τις προωθητικές ενέργειες.

Την «τιμητική» τους, πάντως, έχουν σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρονικών και τεχνολογικών ειδών, με τους μαθητές και τους φοιτητές, κυρίως, να στήνονται έξω από τα καταστήματα, πολλές ώρες προτού ανοίξουν.

Ενδεικτικό είναι ότι, σε πολυκατάστημα της Θεσσαλονίκης υπήρχαν ανήλικοι που είχαν σχηματίσει ουρά ήδη από τις 5 τα ξημερώματα. Σε κάθε περίπτωση, τα καταστήματα άνοιξαν από τις 8 και μετά.

Συμβουλές της ΕΣΕΕ για την “Black Friday”

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει αναλυτικά εμπόρους και καταναλωτές, τι ακριβώς ισχύει στις 24 Νοεμβρίου, τη γνωστή πλέον «Black Friday» και στην ελληνική αγορά.

Ως «Black Friday» ορίζεται η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Δεν αποτελεί τακτικές εκπτώσεις αλλά προωθητική ενέργεια και αφορά όλη την αγορά και όλες τις επιχειρήσεις, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Η συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική.

Στα προϊόντα που προσφέρονται, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή.

Εφόσον αναγράφεται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.

Δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα.

Χρειάζεται προσοχή τόσο στην αποτύπωση όσο και στην ουσία των μειώσεων, καθώς τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα και αχρείαστα.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει, όπως άλλωστε πλέον γνωρίζουμε, ότι πέρυσι δοκιμάστηκε για πρώτη φορά η –προερχόμενη από το εξωτερικό- καταναλωτική προωθητική ενέργεια, η επονομαζόμενη ως «Black Friday». Σύμφωνα με αυτήν, την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, που παραδοσιακά σε πολλές χώρες σηματοδοτεί την έναρξη των εορτών των Χριστουγέννων, πραγματοποιούνται εκτεταμένες προσφορές προϊόντων, με ξεκίνημα για τη χώρα μας τον περασμένο Νοέμβριο κυρίως σε κλάδους όπως τα ηλεκτρικά είδη και τα προϊόντα τεχνολογίας. Είναι αλήθεια ότι η Black Friday, η οποία για φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου, ξεκίνησε μεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κατά τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί διεθνώς ως παγκόσμια εμπορική «γιορτή». Σύμφωνα δε με την ειδική έρευνα του ΙΝΕΜΥ, η περυσινή δοκιμαστική εφαρμογή της αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς συνέβαλε στην αύξηση του τζίρου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και στην τόνωση της αγοράς, παρά την εγγύτητα που η συγκεκριμένη ημέρα έχει με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου.

Δεδομένου ότι αυτή η προωθητική ενέργεια πραγματοποιήθηκε πέρυσι κατά κύριο λόγο από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με επιτυχία, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την ημέρα αυτή ανεκμετάλλευτη, αλλά να τη κάνουμε γνωστή και στους μικρούς και μεσαίους εμπόρους της ελληνικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ επιδιώκει τη συμμετοχή στην Black Friday όσων βεβαίως το επιθυμούν και εναπόκειται στους εμπορικούς συλλόγους να κρίνουν και να εκτιμήσουν τις συνθήκες της περιοχής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, όσο και την τοπική αποτύπωση της ειδικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ.

Για όσους από τους εμπόρους, τελικώς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56885/19-11-2014 για τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, χρειάζεται οπωσδήποτε να αποτυπώνονται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και εφόσον χρησιμοποιείται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά σε εμφανή σημεία του καταστήματος και ειδικά στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των προϊόντων που διαθέτει το κατάστημα και αυτό ισχύει και για την «Black Friday».

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Συγκεκριμένα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Εάν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω μπορεί να επιβάλλεται και αυτοτελές πρόστιμο 1.000 έως 3.000 € για κάθε μία από τις παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 78 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι μετά μόλις ένα χρόνο από την εισαγωγή της Black Friday στην Ελλάδα η διάρκεια της από μία ημέρα επεκτάθηκε σε τρείς, ακόμα και σε εβδομάδα. Από του χρόνου το πιο πιθανό είναι να την αποκαλούμε “Greek black week”. Τέλος, εύχεται στους φίλους καταναλωτές να ευχαριστηθούν τις αγορές τους, ώστε η μαύρη Παρασκευή να αποδειχθεί «άσπρη μέρα» για τα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων και εκ μέρους των μικρομεσαίων εμπόρων ζητά... «On Black Friday, please show us the money!».