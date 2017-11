Σε τρεις μέρες πουλήθηκαν 1.100 γούνες στην Καστοριά

Οικονομική ανάσα σε μια νεκρή περίοδο για τις πωλήσεις γούνας έδωσε στους γουναράδες της Καστοριάς και της Σιάτιστας η πώληση 1.100 τεμαχιών, που επετεύχθη στη διάρκεια του 2nd Fur Shopping Festival, που διοργάνωσαν για δεύτερη χρονιά φέτος ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», η ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.



Κατά τη διάρκεια του τριημέρου του φεστιβάλ, που έριξε αυλαία την Κυριακή 5/11, τις πύλες του Κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας πέρασαν 377 εμπορικοί επισκέπτες, από 29 χώρες (μεταξύ άλλων από Αργεντινή, Αρμενία, Βέλγιο, Γαλλία, Ρωσία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιταλία, Καζακστάν, Καναδά, Κίνα, Λίβανος, Λευκορωσία, Μολδαβία, Μεγάλη Βρετανία, Κουβέϊτ και Ολλανδία). Ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορικών επισκεπτών κατέφθασε από Ρωσία και Ουκρανία με πτήσεις charter απευθείας στο αεροδρόμιο Καστοριάς.



Επισκέπτες και εκθέτες, μεταξύ άλλων, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο πολύ όμορφες μουσικές εκδηλώσεις στο φαντασμαγορικό σκηνικό που στήθηκε στο Lounge Area του εκθεσιακού χώρου, με την Κλάρα Μυροφορίδου και τις Fortissimo.



Τις εντυπώσεις έκλεψε το αερόστατο σε σχήμα καρδιάς που ήταν το σήμα «κατατεθέν» του Fur Shopping Festival και το οποίο πέταξε πάνω από την πόλη των γουναράδων, όπου για τρεις ημέρες …χτυπούσε η καρδιά της γούνας.



Το 2nd Fur Shopping Festival υποστηρίχθηκε από την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Καστοριάς και τα μεγαλύτερα δημοπρατήρια γουνοδερμάτων παγκοσμίως (NAFA, BLACKGLAMA, KOPENHAGEN FUR και SAGA).

Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνο-κινεζικό Επιμελητήριο



Εντός της εβδομάδας θα συζητηθούν εκτενώς και θα καθοριστούν συγκεκριμένα, οι προτάσεις και δράσεις, που θα ενεργοποιήσουν το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο σύνδεσμος με το Ελληνο-κινεζικό Επιμελητήριο, με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, ειδικότερα στον τομέα της γούνας.



Πάντως, ο κ. Κορεντσίδης, υπογραμμίζοντας εκ νέου το μούδιασμα στις πωλήσεις που γίνονται και τονίζοντας ότι οι αγοραστές γουναρικών παραμένουν συγκρατημένοι παγκοσμίως, αγοράζοντας μόνο ό,τι τους λείπει και «τίποτα άλλο», εξέφρασε την πεποίθηση ότι «δεδομένης της κατάστασης στον κλάδο της γούνας παγκοσμίως, δεν βιαζόμαστε να πατήσουμε σε νέες αγορές. Ψηφίζουμε τα στέρεα βήματα και ας είναι και αργά».



Υπενθυμίζοντας ότι η Κίνα παράγει το 95% των γούνινων προϊόντων, τόνισε: «εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε την εξαγωγή πρώτων υλών στην μακρινή Κίνα, αλλά και να προτάξουμε την ειδοποιό διαφορά των Ελλήνων γουναράδων, που έγκεινται στην άριστη ποιότητα και την απαράμιλλη τέχνη».

Πρόσθεσε επίσης, ότι οι Έλληνες γουναράδες, παρακολουθώντας την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, έχουν ήδη κάνει «προσαρμογές στα προϊόντα τους, προκειμένου να είναι πιο ευκολοφόρετα, αλλά και προσιτά σε επίπεδο τιμών, για τους καταναλωτές».

Ιστορική αναδρομή στον κλάδο της γούνας



Τεχνογνωσία, ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, είναι στοιχεία που καθιστούν τη Δυτική Μακεδονία «μοναδικό παραγωγικό κέντρο στην ΕΕ», επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κορεντσίδης, προσθέτοντας ότι η γουνοποιία είναι από τους ελάχιστους κλάδους εργασίας που έχουν απομείνει στην Ελλάδα, με το 85% της επεξεργασίας του προϊόντος να γίνεται με το χέρι.



Στο ζενίθ τους οι ελληνικές εξαγωγές έφτασαν τα έτη 2012 και 2013 στα 310 εκατ. ευρώ και το 2015 διαμορφώθηκαν στα 223 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου όμως του ποσού, ύψους 35 εκατ. ευρώ, που αφορά σε πρώτες ύλες από γουνοδέρματα. Το 2015 οι καθαρές εξαγωγές του παραγωγικού και μεταποιητικού τομέα της γουνοποιίας είναι μειωμένες στα 188 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι «η πτώση 80% στις πωλήσεις ων γουνοποιητικών ειδών, είναι απόρροια της επιδείνωσης των δεικτών της ρωσικής οικονομίας και του εμπάργκο που έχει επιβληθεί».

Συνεχίζεται η επένδυση στην ενίσχυση του brand name της ελληνικής γούνας



Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον κλάδο, οι Έλληνες γουνοποιοί συνεχίζουν να επενδύουν για την ενίσχυση του brand name της ελληνικής γούνας και το όραμα είναι η εξέλιξη και μετάβαση του κλάδου, που επιτυγχάνεται κάθε χρόνο και περισσότερο, από την τέχνη στην επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες γουναράδες τονίζουν, ότι για την θετική έκβαση των προσπαθειών που καταβάλλονται θα πρέπει το κράτος να εξετάσει σοβαρά την επαναφορά των φορολογικών, ασφαλιστικών και οικονομικών προνομίων της βιοτεχνικής ζώνης της γούνας, αλλά και να ενσωματώσει το προϊόν της γούνας στην εθνική προβολή της χώρας για τον τουρισμό.



Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζουν και την ανάγκη, σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να ενισχυθεί το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, με την περαιτέρω άμβλυνση γραφειοκρατικών προβλημάτων. Χαρακτηριστικά σημειώνουν ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα, ώστε να ενισχυθούν τα γουνοποιητικά προϊόντα και να ενταχθούν σε ειδικό δασμολογικό καθεστώς μεταξύ των δύο κρατών, ενώ είναι ανάγκη να βρεθεί η φόρμουλα εκείνη που θα επιτρέψει την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών σχημάτων μεταξύ ελληνικών και ρωσικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων.



To 60% των επιχειρήσεων σε Καστοριά και Σιάτιστα είναι γουνοποιητικές επιχειρήσεις (3.000 περίπου) και το προσωπικό, που απασχολείται άμεσα και έμμεσα σε αυτές υπολογίζεται σε άνω των 10.000 ατόμων, ήτοι το 50% του πληθυσμού νομού Καστοριάς και του Δήμου Βοΐου.

