Οι διάφανες γόβες της Μπέτυ Μπαζιάνα έκλεψαν την παράσταση. Πόσο κοστίζουν

Έκλεψαν την παράσταση οι διάφανες γόβες της συζύγου του πρωθυπουργού, Μπέτυ Μπαζιάνα στην εμφάνισή της στο "Λευκό Σπίτι".

Οι υπέροχες γόβες που φορούσε και ταίριαζαν υπέροχα με το λευκό ταγέρ με μαύρη ζώνη και την μαύρη τσάντα. Οι γόβες λοιπόν που φόρεσε είναι του γνωστού οίκου Gianvito Rossi και αν τις αγοράσει κανείς online κοστίζουν 590 ευρώ.

Enjoyable visit with Dr. Betty Baizana during the Official Working Visit of the Prime Minister of the Hellenic Republic to Washington, D.C. pic.twitter.com/0NXaLBNa4n