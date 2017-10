Χειροτονήθηκε μοναχή στην Κένυα η Ναταλία Λιονάκη

Kαι επίσημα μοναχή είναι πλέον η Κρητικιά ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη, η οποία φέρει το όνομα «Φεβρωνία». Η χειροτονία της ηθοποιού έγινε στις 14 Αυγούστου 2017 στην Κένυα με την στήριξη του πνευματικού της πατέρα Απόστολου, ο οποίος πριν μερικές μέρες επισκέφτηκε ύστερα από απουσία 4 ετών, τo Ηράκλειο.

Η Ναταλία Λιονάκη, έχοντας μια τελείως διαφορετική εικόνα από την κοσμική της, ασπάστηκε και επίσημα τον μοναχισμό και με μεγάλη χαρά, αποδέχθηκε να συνεχίσει την ζωή της δίπλα στον Χριστό. Με μακριά λυμένα μαλλιά που ξεπερνούσαν τα γόνατα, με λευκό χιτώνα και σκυμμένο το κεφάλι, η γνωστή πρώην ηθοποιός παρουσιάστηκε στην διαδικασία της μοναχικής «κουράς».

Έχοντας στο πλευρό τον πνευματικό της πατέρα Απόστολο και τρεις- τέσσερις μοναχές αμίλητη και ταπεινή, μάζεψε τα μαλλιά της κότσο, έβαλε το ζωστικό, το πολυσταύρι, τη δερμάτινη ζώνη και τα σανδάλια, το εξώρασο και τέλος τον μανδύα - χαρακτηριστικά τμήματα ένδυσης που συμβολίζουν τη νέκρωση του Χριστού - και εκάρη μοναχή.

Η χειροτονία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου Chavogere στην Κένυα, από τον Κρητικής καταγωγής Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄ και τον HGBishop Aθανάσιο Kisumu.

Η σελίδα «ORTHODOX CHURCH DIOCESE OF KISUMU AND WESTERN KENYA»(ΒΙΝΤΕΟ) στο facebook προανήγγειλε το γεγονός της χειροτονίας της Ναταλίας Λιονάκη σε «αδελφή Φεβρωνία» με μεγάλη χαρά, ανεβάζοντας βίντεο και γράφοντας στα αγγλικά:

Today was a very blessed,memorable and great day for the Diocese of kisumu and All Western Kenya by the Blessings of H.B.Pope and Patriarch Theodoros II of Alexandria and All Africa through H.G.Bishop Athanasius of Kisumu and All Western Kenya tonsored novice Natalia now Nun Fevronia and Nun Anthusa to small schima (mikro schima) At the church of st.Mark Chavogere in Vihiga Vicarage. All is great mystery. Glory to God.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αδελφή Φεβρωνία είναι ακόμη στην Κένυα στο πλευρό του πατέρα Απόστολου.

