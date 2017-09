Αντιδράσεις για το σχέδιο νόμου για τα ταξί. Τι απαντά το Υποδομών

Φρένο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές, που βοηθούν το επιβατικό κοινό να επιλέξει ταξί, βάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Το προσχέδιο νόμου που ετοιμάζει ο Χρήστος Σπίρτζης προβλέπει την σύναψη συμβάσεων, τουλάχιστον, τριετούς διάρκειας μεταξύ των εταιρειών των διαδικτυακών εφαρμογών και των αυτοκινητιστών ταξί.



Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που έχουν ήδη αναπτύξει τις συγκεκριμένες εφαρμογές, με το νομοσχέδιο του Σπίρτζη θα πρέπει να μετατραπούν σε ολοκληρωμένες επιχειρήσεις παροχής μεταφορικού έργου, ενώ σήμερα λειτουργούν μόνο ως «διαμεσολαβητές».



Πρακτικά, το νομοσχέδιο θέτει περιορισμούς, οι οποίοι στερούν μεγάλο μέρος της ευελιξίας την οποία παρέχουν εταιρείες τύπου Beat (πρώην Taxibeat).



Στο εξής οι φορείς της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης (εφαρμογές ταξί) θα πρέπει να αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εμπορευματικών ή Επιβατηγών Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, στις οποίες θα καταθέτουν σχετική αίτηση και μια σειρά δικαιολογητικών, όπως και παράβολο του Δημοσίου ύψους 1.000 ευρώ.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών θα αποφασίζουν για τη χορήγηση ή μη των αδειών εντός 30 ημερών από την κατάθεση των φακέλων. Κάθε άδεια θα έχει διάρκεια από 3 έως 5 έτη, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ του φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης και των ΕΔΧ συμβεβλημένων οχημάτων.



Ο νόμος προβλέπει διοικητικά πρόστιμα για τους παραβάτες που θα παρέχουν άνευ αδειοδότησης υπηρεσίες μεταφοράς αλλά και για τους πολίτες που θα κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών.



Συγκεκριμένα, για την πρώτη διαπιστωμένη παράβαση το πρόστιμο για την εταιρεία παροχής μη αδειοδοτημένης υπηρεσίας ανέρχεται στις 50.000 ευρώ, τη δεύτερη φορά στις 100.000 ευρώ, ενώ την τρίτη θα «παγώνει» η ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία. Το πρόστιμο για τον πελάτη ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.



Εντωμεταξύ το κοινό που εξυπηρετείται αυτά τα χρόνια από το Taxibeat, την Ελληνική άκρως επιτυχημένη και πρωτοποριακή παγκοσμίως εφαρμογή, αντέδρασε αμέσως και ξεκίνησε την συλλογή υπογραφών για να μην κλείσει, η επιτυχημένη εφαρμογή.



Μάλιστα τις πρώτες ώρες είχαν μαζευτεί πάνω από 20.000 υπογραφές, με το κείμενο που συνοδεύει την συλλογή τους να αναφέρει χαρακτηριστικά:



«Το Ελληνικό Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποφάσισε να προωθήσει σχέδιο νόμου που μετατρέπει την Beat (πρώην Taxibeat) σε εταρεία παροχής μεταφορικού έργου, και όχι ηλεκτρονική πλατφόρμα διαμεσολάβησης όπως είναι σήμερα.



Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο εξαναγκάζει τους 8 και πλέον χιλιάδες οδηγούς της Beat σε σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την εταιρεία, κάτι που είναι πρωτοφανές στην ιστορία των Διαδικτυακών Εφαρμογών. Βασικός στόχος αυτής της αλλαγής είναι το ίδιο το μοντέλο της Beat: η αξιολόγηση και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον σημερινό Έλληνα πολίτη.



Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι ο μόνος και ασφαλής τρόπος να σκοτώσει κάποιος την καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Κανείς δεν θα θέλει πλέον να δημιουργήσει στην Ελλάδα μια καινοτόμα τεχνολογική επιχείρηση όταν θα ξέρει ότι μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με νόμους που αντιμετωπίζουν την επιχειρηματική του ιδέα με νοοτροπίες της δεκαετίας του ’60.



Η έναρξη του Taxibeat to 2011, αποτέλεσε το σημείο τομή για να αλλάξει εντελώς η εικόνα των αστικών μεταφορών στην Ελλάδα. Το ταξί έπαψε να είναι "ο ταρίφας" και έγινε ο σωστός και αξιοσέβαστος επαγγελματίας που όλοι αγαπούν να χρησιμοποιούν καθημερινά. Και όλα αυτά χάρη στο νέο μοντέλο που έφερε το Taxibeat: την αξιολόγηση του επαγγελματία, τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, και την ανταμοιβή των καλύτερων του κλάδου.



Το Taxibeat μέσα στα χρόνια μεγάλωσε, έφτασε τους σχεδόν 1 εκατομμύριο πελάτες, έκανε επενδύσεις εκατομμυρίων, δημιούργησε εκατοντάδες θέσεις εργασίας, και έγινε το success story της χώρας στα σκληρότερα χρόνια της κρίσης - ένα success story που έδινε κουράγιο σε όλους τους Έλληνες ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και συλλογικά σαν έθνος.



Οι διατάξεις του νέου νόμου για τις αστικές μεταφορές που αφορούν στην Beat (η μετατροπή της από μεσολαβητή σε εταιρεία μεταφορών, οι 3ετείς συμβάσεις με οδηγούς-υπαλλήλους) είναι ενάντια στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.



Ζητάμε να καταργηθούν τώρα και να μην ψηφιστούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.»



Αντίδραση όμως είχε και ο ιδιοκτήτης και εμπνευστής της εφαρμογής, Νίκος Δρανδάκης, ο οποίος με ανάρτησή του στο facebook, αναφέρει:



«Ωραία, το ΝΕΑ βρήκαν το επίμαχο νομοσχέδιο για τις μεταφορές (εκτός κι αν διαψευσθεί) οπότε μπορούμε να σχολιάσουμε λίγο καλύτερα τώρα.



Κατ' αρχήν, θέλω να σχολιάσω το σχολιασμό των ΝΕΩΝ: ασφαλώς και δεν πρόκειται για "κλείσιμο" ή "φραγή" στην εφαρμογή της The BEAT App. Η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και αν ο προτεινόμενος νόμος ψηφισθεί και εφαρμοσθεί, με τη διαφορά ότι ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο τελικός καταναλωτής, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, και τελικά η Ελληνική οικονομία με την έννοια της παγίωσης της εικόνας μιας χώρας εχθρικής προς τα παραπάνω.



Πάμε στο νόμο. Είναι προφανές ότι προσπαθεί να μετατρέψει την The BEAT App από μια υπηρεσία διαμεσολάβησης ανάμεσα στον ελεύθερο επαγγελματία ταξιτζή και τους πελάτες του, σε μια εταιρεία που "παρέχει μεταφορικό έργο". Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιό πρόβλημα λύνει αυτή η αλλαγή, αλλά φαντάζομαι αυτό δεν θα απαντηθεί ποτέ.



Το δεύτερο πρόβλημα είναι να δούμε αν έχει την οποιαδήποτε λογική βάση μια τέτοια αλλαγή. Μια εταιρεία που παρέχει "μεταφορικό έργο" συνήθως το παρέχει 1. με κάποια οχήματα, 2. με κάποιους οδηγούς, και 3. εισπράτοντας ένα οικονομικό τίμημα για το μεταφορικό έργο που παρέχει. Πάμε να δούμε αυτούς τους παράγοντες στην περίπτωση της Beat:



1. Το τι οχήματα θα χρησιμοποιούνται μέσω της πλατφόρμας μας έχει προκαθοριστεί από κάποιον τρίτο, το κράτος, σε όλες τους τις λεπτομέρειες: τύπος αυτοκινήτου, προδιαγραφές, ακόμα και το χρώμα τους.



2. Επίσης, αυτά τα οχήματα ανήκουν σε τρίτους ιδιώτες, οι οποίοι απέκτησαν από το κράτος άδεια ταξί και δικαιούνται να τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν - η Beat δεν έχει κανένα δικαίωμα επιλογής στα οχήματα με τα οποία "παρέχει μεταφορικό έργο".



3. Οι οδηγοί που θα οδηγούν αυτά τα οχήματα, έχουν προ-επιλεγεί από το κράτος, μέσω της παροχής της Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ οχήματος, με βάση κριτήρια που έχει θεσπίσει η Πολιτεία.



4. Το ποιοί από αυτούς τους οδηγούς θα καθήσουν τελικά πίσω από το τιμόνι, το επιλέγουν οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων (κάτοχοι των αδειών ταξί). Μπορεί να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή οποιοσδήποτε τρίτος. Αλλά η Beat δεν έχει κανένα απολύτως λόγο στο ποιός "παρέχει το μεταφορικό της έργο" με τα λίγα αυτοκίνητα που επιτρέπει ο νόμος να κυκλοφορούν. H Beat πολύ απλά προσπαθεί να επιλέξει να συνεργαστεί με τους καλύτερους από το μικρό αυτό pool ανθρώπων.



5. Το ύψος του τιμήματος (κόμιστρο) που εισπράτεται για το "μεταφορικό έργο που παρέχει" η Beat καθορίζεται με αυστηρότητα και ακρίβεια από το κράτος. Η Beat δεν έχει κανένα λόγο επ' αυτού.



6. Τέλος, το κόμιστρο αυτό, ΔΕΝ το ειπράττει η Beat, αλλά (πολύ σωστά) η ελεύθερος επαγγελματίας οδηγός που ιδρώνει κάθε μέρα πίσω από το τιμόνι.



Από όλη αυτή την "τροφική αλυσίδα" του μεταφορικού έργου του ταξί, τι είναι αυτό που κατέχει και ελέγχει η Beat τελικά?



...σωστά το καταλάβατε: είναι μόνο η προμήθεια για τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒHΣΗ που παρέχει ανάμεσα σε οδηγούς και πελάτες. Ο προτεινόμενος νόμος λοιπόν μας επιτρέπει μόνο να ορίζουμε το ύψος της προμήθειας που λαμβάνουμε και τίποτε άλλο, αλλά να έχουμε την πλήρη ευθύνη του μεταφορικού έργου, με οδηγούς - υπαλλήλους (ή σχεδόν υπαλλήλους) που δεν είναι υπάλληλοι μας, με οχήματα που δεν έχουμε επιλέξει εμείς ως πιο κατάλληλα.



Εγώ δεν βλέπω σε ποιά ευνομούμενη χώρα θα μπορούσε αυτή η υπέρβαση λογικής να γίνει νόμος του κράτους.»

Τι απαντά το υπ. Υποδομών στις αντιδράσεις για το ν/σ για τα ταξί



Μετα τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε σε χρήστες διαδικτυακών μέσων παροχής υπηρεσιών μεταφορά η διαρροή σχετικού νομοσχεδίου, το υπουργείο Υποδομών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να μπει τάξη στο χώρο αυτό.



Συγκεκριμένα, το υπουργείο σημειώνει ότι «είτε θέλουν είτε δε θέλουν ορισμένοι, θα μπει τάξη οριστικά, σε ένα χώρο που σκόπιμα άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις χωρίς έλεγχο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων» προσθέτοντας ότι «οποιοσδήποτε επιθυμεί, επενδυτής, εταιρεία ή ιδιώτης, να δραστηριοποιείται στο χώρο των εταιρειών διαμεσολάβησης, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα, εφόσον ακολουθεί την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία».



Μάλιστα, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το υπουργείο Υποδομών και μεταφορών υπογράμμισε σε υηψλούς τόνους ότι «αγαπητοί κύριοι με την παρούσα ανοιχτή δημόσια έκκληση, παρακαλούμε για την αποστολή του σχεδίου νόμου ΣΑΣ , που περιλαμβάνει αυτά τα οποία οι ίδιοι και τα φερέφωνά σας υποστηρίζετε ότι περιλαμβάνει. Οποιαδήποτε άλλη είδηση, θα είναι ψευδής.



Είτε θέλουν είτε δε θέλουν ορισμένοι, θα μπει τάξη οριστικά, σε ένα χώρο που σκόπιμα άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις χωρίς έλεγχο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Οποιοσδήποτε επιθυμεί, επενδυτής, εταιρεία ή ιδιώτης, να δραστηριοποιείται στο χώρο των εταιρειών διαμεσολάβησης, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα, εφόσον ακολουθεί την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.



Με την ευκαιρία, κάνουμε έκκληση καταγγελίας των ακραίων δογματικών κομμουνιστών της Βρετανίας, της Δανίας, του Καναδά, και άλλων χωρών της μητρόπολης του υπαρκτού σοσιαλισμού, που έχουν θεσμοθετήσει κανόνες λειτουργίας των εταιρειών διαμεσολάβησης.



ΥΓ: Να σας θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι ΝΔ δε θα γίνει ποτέ. Δεν θα αφήσει γκρίζες ζώνες, ώστε κάποιοι συγκεκριμένοι κι εκλεκτοί να ευνοούνται χωρίς να πληρώνουν ένα ευρώ ή να τηρούν τους νόμους και κάποιοι να φορτώνονται τα βάρη της χώρας και να μένουν χωρίς εργασία.»

