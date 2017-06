Νέα πρόκληση των Τούρκων: Άσκηση με πραγματικά πυρά ανοιχτά της σεισμόπληκτης Λέσβου

Δεν έχει παρέλθει 24ωρο από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Μυτιλήνη και οι Τούρκοι προκαλούν για ακόμη μια φορά στην περιοχή.

Φέρεται να έχουν επιλέξει να πραγματοποιήσουν άσκηση με πραγματικά πυρά στο σημείο που σημειώθηκε η σεισμική δόνηση στα ανοιχτά της Λέσβου.

Οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX με την οποία γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για αύριο Τετάρτη 14 Ιουνίου που όπως φαίνεται η σεισμική δόνηση και η πληγή των κατοίκων της Λέσβου δεν πτοεί τα σχέδιά τους.

Η NAVTEX που εξέδωσαν:

NAVTEX 613/17

TURNHOS N/W 613/17

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 14 JUN 17 FROM 1300Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY:

39 19.54 N – 025 25.00 E

38 56.00 N – 025 25.00 E

39 04.00 N – 025 42.00 E

39 15.00 N – 025 38.00 E

