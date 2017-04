Μήνυση σε καθηγητή θρησκευτικών που μοίραζε ομοφοβικά φυλλάδια σε μαθητές

Μήνυση για διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο κατατέθηκε σε βάρος καθηγητή θρησκευτικών σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ξάνθης, στο οποίο η ομοφυλοφιλία παρουσιάζεται ως ασθένεια.

Η μήνυση έχει κατατεθεί στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛΑΣ και έχει διαβιβαστεί αρμοδίως στις διωκτικές αρχές της Ξάνθης, προκειμένου να ενεργήσουν. Την έχουν καταθέσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, η Πολύχρωμη Πολυπολιτισμική Ομπρέλα Ξάνθης και το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας Athens Pride.

Σύμφωνα με το xanthi2.gr, το ζήτημα απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα ενώ η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης Μαρία Λουκοπούλου αναφέρει ότι το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θα ασχοληθεί με το θέμα καθώς η Ένωση είναι πάντα αντίθετη σε κάθε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς και συμμετέχει σε όλες τις αντίστοιχες δράσεις ενάντια στο ρατσισμό και θα εξετάσει τι έχει συμβεί προκειμένου να πάρει θέση.

Τι αναφέρει το φυλλάδιο

Πρόκειται για φυλλάδιο που έχει διανεμηθεί σε όλους τους χριστιανούς μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, το περιεχόμενο του οποίου χαρακτηρίζεται από τους μηνυτές, στο σύνολό του και με πρόθεση ομοερωτοφοβικό, αφού μεταξύ άλλων αποκαλεί την ομοφυλοφιλία προσβλητικά «διαταραχή» και «ασθένεια», που «δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την παιδεραστία» ενώ υποστηρίζεται ότι τα ομοερωτικά άτομα «παρουσιάζουν πολύ συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, χρήση ουσιών, αλκοολισμό… αυξημένο κίνδυνο για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα» ή ότι «η ομοφυλοφιλία ευθύνεται για την τρομακτική αύξηση του καρκίνου του στόματος σε ποσοστό 80%».

Το φυλλάδιο

Τι αναφέρει η μήνυση

«το έντυπο παραβιάζει δια του τύπου το άρθρο 1 του αντιρατσιστικού νόμου (με την επιβαρυντική διάταξη της παραγράφου 5), σε συνδυασμό με το άρθρο 5, που προβλέπουν:

Άρθρο 1: 1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 – 20.000) ευρώ. (…) 5. Αν η πράξη των προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, φυλάκιση έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως είκοσι πέντε χιλιάδων (10.000 -25.000) ευρώ και β) στην περίπτωση της παραγράφου 3, φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων (25.000 – 50.000) ευρώ.»

Άρθρο 5: 1. Οι πράξεις που περιγράφονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα εγκλήματα που τελούνται συνεπεία αυτών, διώκονται αυτεπαγγέλτως. Ο παθών, κατά την υποβολή της έγκλησης, όπως και όταν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, δεν καταβάλλει το σχετικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.

Γενικότερα, πρέπει να συνεκτιμηθεί η απόφαση 3490/2006 του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου αναφέρεται πως η ομοερωτική κοινωνική ομάδα προστατεύεται από το Σύνταγμα, αφού «οι ερωτικές επιλογές της, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζονται από την συνταγματική τάξη της χώρας, αλλά τουναντίον επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 (σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου) και 5 παρ. 1 (προστασία της προσωπικής ελευθερίας), ως εκδήλωση ελεύθερης επιλογής των αποτελούντων αυτή, να γίνονται απολύτως σεβαστές».

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη απόφαση του ΕΔΔΑ που επικύρωσε καταδίκη δικαστηρίων της Σουηδίας για διανομή σε μαθητές φυλλαδίων με ανάλογο ομοερωτοφοβικό περιεχόμενο (CASE OF VEJDELAND AND OTHERS v. SWEDEN – Application no. 1813/07 – JUDGMENT. STRASBOURG. 9 February 2012) τα βασικά σημεία της οποίας σε δική μας μετάφραση παρατίθενται στη συνέχεια:

54. (…) Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα φυλλάδια, η ομοφυλοφιλία ήταν «μια αποκλίνουσα σεξουαλική ροπή» που είχε «μια ηθικά καταστροφική επίδραση επί της ουσίας της κοινωνίας». Τα φυλλάδια ισχυρίζονταν επίσης ότι η ομοφυλοφιλία ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους το HIV και το AIDS είχαν ριζωθεί και ότι το «ομοφυλοφιλικό λόμπι» προσπάθησε να υποβαθμίσει την παιδεραστία. Κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, αν και αυτές οι δηλώσεις δεν προτρέπουν άμεσα άτομα να διαπράξουν μισαλλόδοξες πράξεις, είναι σοβαροί ισχυρισμοί που δημιουργούν προκαταλήψεις.

55. Επιπλέον, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η υποκίνηση σε μίσος δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη μια προτροπή σε διάπραξη πράξης βίας, ή άλλων εγκληματικών πράξεων. Επιθέσεις σε πρόσωπα που γίνονται με εξύβριση, γελοιοποίηση ή συκοφαντική δυσφήμηση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού μπορεί να είναι επαρκείς ώστε οι αρχές να ταχθούν υπέρ της καταπολέμησης του ρατσιστικού λόγου όταν η ελευθερία της έκφρασης ασκείται με ανεύθυνο τρόπο (βλ. Féret ν. Βελγίου, δεν υπάρχει. 15615/07, § 73, 16 Ιουλίου 2009). Από την άποψη αυτή, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού είναι το ίδιο σοβαρές με τις διακρίσεις με βάση την «φυλή, την καταγωγή ή το χρώμα» (βλέπε, μεταξύ άλλων, Smith και Grady v. Ηνωμένου Βασιλείου, αρ. 33985/96 και 33986 / 96, § 97, ΕΔΑΔ 1999-VI).

56. Το Δικαστήριο λαμβάνει επίσης υπόψη ότι τα φυλλάδια τοποθετήθηκαν στις θυρίδες νέων ανθρώπων που ήταν σε ευαίσθητη και ευεπηρέαστη ηλικία και οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να αρνηθούν να τα αποδεχθούν (βλέπε, τηρουμένων των αναλογιών, Handyside κατά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, 7η Δεκεμβρίου 1976, § 52, σειρά Α, αριθ. 24).”

Με την παρούσα καταμηνύουμε τον/την εκπαιδευτικό στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, που έχει μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στη διερεύνηση μηνύσεων για ρατσιστικά εγκλήματα, ζητάμε την άμεση ποινική δίωξη και αυστηρότατη τιμωρία του/της, δηλώνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής για την ηθική βλάβη που υποστήκαμε (πλην του πρώτου) καθώς και όλα τα (ή πολλά) μέλη των οργανώσεων μας ως ομοερωτικά άτομα από την προαναφερόμενη παράνομη πράξη του/της εγκαλούμενου/ης και ζητούμε από αυτόν/ήν χρηματική ικανοποίηση 44 ευρώ για την ηθική βλάβη από την ως άνω παράνομη συμπεριφορά, με την επιφύλαξη διεκδίκησης περαιτέρω ικανοποίησης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου

του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Πολύχρωμη Πολυπολιτισμική Ομπρέλα Ξάνθης

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας Athens Pride.

xanthi2.gr