Χίος: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή του αυτοπυρπολισμού του 29χρονου Σύρου

Στο «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το σώμα μεταφέρθηκε λίγο μέτα τις 14:00 της Πέμπτης 29χρονος πρόσφυγας από τη Συρία που επιχείρησε να θέσει τέλος στη ζωή του αυτοπυρπολούμενος. Χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό ο άτυχος πρόσφυγας, που βρίσκεται στο νησί εδώ και μία εβδομάδα, έλουσε το κορμί του με εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια με τη χρήση αναπτήρα μετατράπηκε σε φλεγόμενο σώμα. Λίγα δευτερόλεπτά αργότερα ο Σύρος πρόσφυγας έπεσε στο έδαφος ενώ στο σημείο έσπευσαν για βοήθεια Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σημείο.

Στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον 29χρονο, ένας Αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με εγκαύματα 7% στα χέρια και 5% στο πρόσωπο.

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού πρόσφυγα συνεχίζει να παραμένει σοβαρή αφού έχει υποστεί εγκαύματα σε ποσοστό 85% σε όλο του το σώμα και κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα. Προς αποφυγή άλλων επεισοδίων ενισχύθηκε η αστυνομική δύναμη στο hotspot του Χαλκειούς.

Αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό στη συγκεκριμένη πράξη, ομοεθνείς του ανέφεραν στον «π» ότι από την αρχή της παρουσίας του στη ΒΙ.ΑΛ. είχε προβληματική συμπεριφορά.

A 29-year old #Syria #migrant tries to set himself on fire in #VIAL camp on #Chios #Greece - (watch w caution) #refugeesgr #refugees 2nd vid pic.twitter.com/p6G2QBZFut