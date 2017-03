21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down. Εβδομάδα εκδηλώσεων

Η ΕΡΤ3 στηρίζει ως μέγας χορηγός επικοινωνίας τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, η οποία έχει οριστεί στις 21 Μαρτίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, χθες Δευτέρα οργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία στον πεζόδρομο έξω από τα γραφεία της Διοίκησης της ΕΡΤ3, στην Αγγελάκη 2.



Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down καθιερώθηκε το 2006, με πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για το σύνδρομο Down. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε, όχι τυχαία, από τα αριθμητικά δεδομένα του συνδρόμου (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος = 3.21).



Οι εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν από το περασμένο Σάββατο, συνδιοργανώνονται από το Σύλλογο Συνδρόμου Down και τον ΠΑΟΚ.



Το υπόλοιπο πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναλυτικά έχει ως εξής:



Σήμερα Τρίτη 21/3: "Αγκαλιά-ζω τον Λευκό Πύργο" στις 12.00. Αγκαλιάζουμε το σύμβολο της πόλης και σας περιμένουμε δίπλα μας.



Δείτε το σχετικό βίντεο του LIFE - EVENTS, με πλάνα και δηλώσεις από το Λευκό Πύργο.

